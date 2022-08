Tamara Ecclestone trdi, da Srbija ne želi izročiti roparja njenega nakita

"V lastnem domu se počutim travmatizirano, zlorabljeno in v nevarnosti. Še posebej težko mi je, ker vem, da so bili ti ljudje v vseh mojih sobah in je eden od njih še vedno na prostosti. Prav tako mi je neprijetno, ko pomislim, kaj bi se zgodilo, če bi bili tisti dan doma," je za Jutranji.hr o vlomu, ki se je zgodil njeni družini leta 2019, dejala Tamara Ecclestone . Dodala je, da je po njenih informacijah četrti osumljenec, ki je policiji znan kot Daniel Vuković , v Srbiji, ampak ga tamkajšnji pristojni organi ne želijo izročiti, kljub jasnim dokazom, da ni zgolj eden izmed roparjev njene hiše, ampak tudi tisti, ki je vso zadevo izpeljal.

Hči nekdanje manekenke Slavice Ecclestone in nekdanjega izvršnega direktorja formule 1 Bernieja Ecclestona je nedavno na družbenem omrežju zapisala, da za informacije o nakitu in družinski dediščini, ki so jo roparji ukradli iz njenega doma, ponuja bogato denarno nagrado. "Celotna vrednost ukradenega znaša 31 milijonov evrov, zato ponujam denarno nagrado v vrednosti sedmih milijonov evrov vsakemu, ki bi mi pomagal pri tem, da se mi vrne tisto, kar je mojega."

Spomnimo, zloglasni rop se je zgodil konec leta 2019, ko so nepridipravi iz londonskega stanovanja britanske manekenke ukradli nakit v vrednosti 31 milijonov evrov. Roparji so na posest stopili skozi vrt, tam pa so ostali skoraj eno uro – med drugim so ukradli uhane prestižne znamke Cartier, ki so bili poročno darilo Tamarinega moža, in dva zaročna prstana. Zakonca sta bila sicer glede svojega imetja neprevidna, saj sta informacije o svoji 84 milijonov evrov vredni vili, med njimi tudi podatek o lokaciji sefa, javno objavila, ko sta zaprosila za dovoljenje o nekaterih gradbenih postopkih.

Trije Italijani, ki so sodelovali v ropu, so že bili obsojeni, medtem ko četrtega, srbskega državljana, še iščejo. Podatki kažejo, da je osumljenec v zadnjem desetletju uporabljal vsaj 19 psevdonimov – od Daniela Vukovića do Ljubomirja Radosavljevića.