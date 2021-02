Tamara Ecclestone z družino uživa v Dubaju

36-letna Tamara že nekaj dni dopustuje v toplih krajih, na oddihu pa sta se ji poleg Serene pridružila tudi 39-letni mož možem Jay Rutland in prvorojenka, šestletna Sophia .

Z družino se je tokrat odpravila v tople kraje, in sicer uživa v Združenih arabskih emiratih. Tamara je delila kar nekaj fotografij: ena zadnjih je bila tista s peščene plaže, na kateri nosi kratke hlače in zgornji del kopalk, v naročju pa drži drugorojenko Sereno . Slavna dedinja je svoj dopustniški videz dopolnila s sončnimi očali, lase pa je spela v čop.

Družina je zadnje mesece več na poti kot doma. Po besedah Tamarinega moža je ta še vedno zaskrbljen za njihovo varnost. Spomnimo, da so decembra 2019 vlomili v njihov londonski dom in odnesli za 60 milijonov vrednega nakita. Tamara je bila med vlomom z možem in hčerko na počitnicah.

Spomnimo, da je Tamara drugo hčerko rodila v Švici, veselo novico pa je za tuje medije najprej potrdil Tamarin oče, 90-letni Bernie Ecclestone, nekdanji šef formule ena. Pozneje je rojstvo hčerke Serene na družbenih omrežjih obelodanila tudi sama.