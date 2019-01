Tanja Ribič na prikupen način pokazala, kako do vitke postave

Slovenska igralka in pevkaTanja Ribič je lani poleti praznovala abrahama, a to je nikakor ne ustavi. Videti je, da se je kolo časa zanjo ustavilo, in to tudi ponosno pokaže.

Z oboževalci na Instagramu je tokrat delila prikupen videoposnetek, na katerem izvaja trebušnjake. Tako še naprej ohranja vitko postavo in tudi pri petdesetih letih ostaja v odlični formi.

''Čeprav je najbolj len član družine, podpira športno aktivnost!'' je pod objavo zapisala Tanja, ki si z mačkom na prikupen način dajeta ''petko''. Štirinožni prijatelj Ibro, pasme britanska kratkodlaka mačka, pa ji na ta simpatičen način vsekakor popestri naporne treninge.