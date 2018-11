Tarantino poročil 20 let mlajšo manekenko

Legendarni filmski režiser, 55-letni Quentin Tarantino se je po skoraj letu in pol zaroke poročil z 20 let mlajšo manekenko Daniello Pick. Poročila sta se v Los Angelesu, kjer so imeli manjše zasebno slavje.

Quentin Tarantino in Daniella Pick sta dahnila usodni "da". FOTO: Profimedia Kultni režiser Quentin Tarantino, poznan po filmih kot so Šund, Stekli psi, Jackie Brown, Neslavne Barabe, Ubila bom BillainDjango v okovih, se je konec julija lani v Izraelu zaročil z 20 let mlajšo lepotico Daniello Pick. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Zdaj sta se po slabem letu in pol zaroke poročila na manjši zasebni ceremoniji v Los Angelesu. Tarantino jo je prvič srečal leta 2009, ko je bil na promocijski turneji za film Neslavne barabe. V vsem tem času sta bila nekaj časa skupaj, nekaj narazen, dokler se konec julija lani nista zaročila. Poročno zabavno sta imela v manjšem krogu prijateljev v Los Angelesu. FOTO: Profimedia "Hvala vam za svo ljubezen. Zelo sva vznemirjena, da sva se zaročila tukaj v Izraelu. Hvala za prijazne želje, resnično sva blagoslovljena," je Pickova zapisala ob zaročno fotografijo. zaba Zaročne zabave so se takrat udeležili tudi igralci iz filma Šund Samuel L. Jackson, Bruce Willisin Uma Thurman. Podrobnosti o poroki niso znane, obstaja pa kar nekaj fotografij mladoporočencev, ki si jih lahko ogledate v galeriji!