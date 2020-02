Tarantinu dvajset let mlajša žena povila prvega otroka

Režiser Quentin Tarantino, poznan po filmih kot so Šund, Stekli psi, Jackie Brown, Ubila bom Billa, Django brez okovovinNeslavne barabe, in njegova občutno mlajša žena Daniella Pick, ki je izraelska pevka in model, sta dobila sina. 36-letnica je rodila v Tel Avivu.

"Daniella in Quentin lahko z veseljem oznanita, da se jima je rodil prvi otrok, fantek se je rodil 22. februarja 2020," so sporočili njuni predstavniki. Imena zaenkrat nista razkrila.

Tarantino se je s Pickovo na skrivaj poročil leta 2018, po letu in pol zaroke, poroke pa so se udeležili nekateri hollywoodski težkokategorniki, ki so igrali v njegovih filmih, od Ume Thurman, Brucea Willisa, pa doSamuela L. JacksonainDiane Kruger.

Par je sicer lanskega avgusta oznanil, da pričakuje prvega otroka, srečala pa sta se leta 2009, med promoviranjem njegovega filma Neslavne barabe.Zanimivo je, da je Tarantino prav tega leta še sveto zatrjeval, da je povsem osredotočen na kariero.

"Takole je. Ko delam film, ne delam čisto nič drugega. Vse je podrejeno filmu. Nimam žene, nimam otrok. Nič me ne more zmotiti. Ves svet gre lahko k hudiču ali pogori do tal. In mi je vseeno. To je moje življenje. Kot Mount Everest. Če plezaš nanj, ne počneš nič drugega," je razložil.

A očitno je sredi štiridesetih razmišljal nekoliko drugače kot sredi petdesetih, ko ima pomisleke, ali bo sploh še snemal filme. Priznal je, da je zdaj morda čas, da se umiri, da ne misli družine vleči naokoli po snemanjih in se da je morda prišel čas, da se nekoliko "udomači" in bolj posveti pisanju. Vmes se je tudi poročil in zdaj postal oče. Očitno tudi še tako prepričan volk včasih zamenja dlako ...