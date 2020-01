Tarantinu vloga v seriji Zlata dekleta pomagala na začetku režiserske kariere

Priznani režiser Quentin Tarantino je bil nekoč, kot pravi sam, zelo neuspešen igralec, a je nekajkrat tudi nastopil v različnih serijah in filmih. Ena izmed teh je bila tudi serija Zlata dekleta, ki je bila predvajana od leta 1985 pa do 1992, poroča CNN. O tej vlogi, zaradi katere je pri ustvarjanju filma Stekli psi (Reservoir Dogs) tudi lažje shajal, je govoril v oddaji The Tonight Show.

"Ena od vlog, ki sem jo dobil, pa ne zato, ker bi tako dobro opravil avdicijo, ampak enostavno zato, ker so poslali mojo sliko in so rekli 'on je pravi', je bila za imitatorja Elvisa Presleyja v seriji Zlata dekleta," je povedal gostitelju Jimmyju Fallonu.