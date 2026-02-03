Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Tarča napada z bombo v resnici Čolićev menedžer?

Beograd, 03. 02. 2026 15.02 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
K.Z.
Zdravko Čolić

Na vilo pevca Zdravka Čolića v Dedinjah so odvrgli bombo, čeprav so se sprva pojavile trditve, da naj bi bil pevec v tistem času z družino v hiši, pa je 74-letnik zdaj sporočil, da je bil takrat v Zagrebu. Govorice, da naj bi v resnici tarča napada bil njegov menedžer, ki živi v sosednji hiši, pa Adis Gorjak zanika.

Po novici, da so na vilo Zdravka Čolića odvrgli bombo, se je oglasil pevec, ki je sporočil, da je trenutno v Zagrebu, kjer končuje zadnje pesmi za svoj novi album. Dodal je, da je v Beogradu vse v redu in da so vsi zdravi in v redu. Govorice, da naj bi bil tarča napada v resnici on, pa je že zanikal njegov menedžer Adis Gojak, ki živi v sosednji hiši.

Zdravko Čolić v času napada z bombo ni bil v hiši.
Zdravko Čolić v času napada z bombo ni bil v hiši.
FOTO: Dario Horvat

"Zares ne vem, zakaj se pojavljajo trditve, da sem bil v resnici tarča napada jaz. Zares upam, da ni tako. Z Zdravkom se nisva slišala," je za Blic povedal Gojak. Oglasil pa se je tudi Čolić, ki je sporočil: "Trenutno sem zunaj Srbije. Sem v Zagrebu, kjer končujem zadnje pesmi za novi album. V Beogradu je vse v redu, hvala bogu, vsi so zdravi. Razumem zanimanje medijev, vendar moram poudariti, da so bile nekatere izjave v zadnjih objavah interpretirane na način, ki ne ustreza natančnemu in resničnemu stanju. Mislim, da je pomembno, da se informacije širijo odgovorno in na podlagi preverjenih dejstev. Preiskava še poteka in čakamo na policijsko poročilo."

Preberi še Šok v Beogradu: na vilo Zdravka Čolića odvrgli bombo

Da je v naselju Dedinje eksplodirala bomba, so prvi poročali srbski mediji, tarča napada pa naj bi bila prav pevčeva vila. Povzročena škoda naj bi bila velika, poškodovanih pa ni bilo. Kot je v izjavi povedal glasbenik, preiskava še poteka.

zdravko čiloć bomba napad menedžer

Šok v Beogradu: na vilo Zdravka Čolića odvrgli bombo

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Emil Gyöfi
03. 02. 2026 16.41
Vsepovsod je pohlep kriv za vse. Včasih imam občutek da je cela Zemlja en sam Pekel. Tudi tisto ki izgleda lepo se izkaže da je gnilo. 😔😔
Odgovori
0 0
Oliguma
03. 02. 2026 16.25
V te novice pa res navlečete vso negativno sraje..kar se kje da dobit.
Odgovori
+1
2 1
Alex82
03. 02. 2026 16.35
Lahko bi samo odrolal naprej, ampak firbec ne da miru, a? Očitno te ta 'negativa' preveč privlači, da bi šel kar mimo!😅
Odgovori
+1
1 0
Delavec_Slo
03. 02. 2026 16.20
Kaj to briga slovence!
Odgovori
-1
2 3
Omreznina2024
03. 02. 2026 16.04
A je res treba z vsako Balkansko neumnostjo morit tukaj ?
Odgovori
-1
4 5
trenerka stil
03. 02. 2026 16.18
👍 BLKN-nac
Odgovori
-2
0 2
bibaleze
Portal
Slovenska pevka z ganljivo objavo potrdila nosečnost
Dvojčka z dvema očetoma: redki biološki pojav, ki je osupnil svet
Dvojčka z dvema očetoma: redki biološki pojav, ki je osupnil svet
Tragični udarec pred OI: skakalec izgubil očeta
Tragični udarec pred OI: skakalec izgubil očeta
Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi
Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi
zadovoljna
Portal
Kavbojke, ki bodo pravi hit letošnje pomladi
Rdečelasa lepotica praznuje že 50. rojstni dan
Rdečelasa lepotica praznuje že 50. rojstni dan
Je to najgrša obleka letošnjih grammyjev?
Je to najgrša obleka letošnjih grammyjev?
Po zmenku prizna, da se je zaljubila
Po zmenku prizna, da se je zaljubila
vizita
Portal
Mesojedci naj bi imeli več možnosti za dolgo življenje, razkriva študija
Vneto grlo je razkrilo krvnega raka: zgodba matere, ki danes po 16 letih govori o hvaležnosti
Vneto grlo je razkrilo krvnega raka: zgodba matere, ki danes po 16 letih govori o hvaležnosti
Kdaj in kako zaspite, lahko vpliva na vaše srce
Kdaj in kako zaspite, lahko vpliva na vaše srce
Katere osebnostne poteze povečajo tveganje za razvoj anksioznih motenj?
Katere osebnostne poteze povečajo tveganje za razvoj anksioznih motenj?
cekin
Portal
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Prihranite 100 evrov na mesec brez odrekanja
Prihranite 100 evrov na mesec brez odrekanja
Zlato presega vsa pričakovanja
Zlato presega vsa pričakovanja
Veščina, ki jo delodajalci trenutno najbolj cenijo
Veščina, ki jo delodajalci trenutno najbolj cenijo
moskisvet
Portal
Bruce Willis se ne zaveda svoje bolezni
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
dominvrt
Portal
Pazljivo pri sajenju pampaške trave
Zakaj imajo psi na smrčku jamico? Skrivnost pasjega filtruma
Zakaj imajo psi na smrčku jamico? Skrivnost pasjega filtruma
Površine, ki jih nikakor ne smete čistiti z limono
Površine, ki jih nikakor ne smete čistiti z limono
7 pravil zimskega kompostiranja
7 pravil zimskega kompostiranja
okusno
Portal
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Hiter namaz, ki nas vrne v otroštvo
Hiter namaz, ki nas vrne v otroštvo
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506