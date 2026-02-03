Tarča napada z bombo v resnici Čolićev menedžer?

Po novici, da so na vilo Zdravka Čolića odvrgli bombo, se je oglasil pevec, ki je sporočil, da je trenutno v Zagrebu, kjer končuje zadnje pesmi za svoj novi album. Dodal je, da je v Beogradu vse v redu in da so vsi zdravi in v redu. Govorice, da naj bi bil tarča napada v resnici on, pa je že zanikal njegov menedžer Adis Gojak, ki živi v sosednji hiši.

Zdravko Čolić v času napada z bombo ni bil v hiši. FOTO: Dario Horvat

"Zares ne vem, zakaj se pojavljajo trditve, da sem bil v resnici tarča napada jaz. Zares upam, da ni tako. Z Zdravkom se nisva slišala," je za Blic povedal Gojak. Oglasil pa se je tudi Čolić, ki je sporočil: "Trenutno sem zunaj Srbije. Sem v Zagrebu, kjer končujem zadnje pesmi za novi album. V Beogradu je vse v redu, hvala bogu, vsi so zdravi. Razumem zanimanje medijev, vendar moram poudariti, da so bile nekatere izjave v zadnjih objavah interpretirane na način, ki ne ustreza natančnemu in resničnemu stanju. Mislim, da je pomembno, da se informacije širijo odgovorno in na podlagi preverjenih dejstev. Preiskava še poteka in čakamo na policijsko poročilo."