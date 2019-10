'Tarzanovo' ženo domnevno umoril njun sin

Iz šerifovega urada okrožja Santa Barbare so sporočili, da so Camerona Elyja, sina igralca Rona Elyja, identificirali kot osumljenca za umor Elyjeve žene, Valerie Lundeen Ely, poročajo tuji mediji. Oblasti so v izjavi za javnost dejale, da so se policisti odzvali na klic v sili, ki je prišel iz igralčevega doma. Cameron je po telefonu umor mame naprtil svojemu 81-letnemu očetu Ronu.

"Ob prihodu so stopili v stik z Ronom Elyjem in znotraj doma našli njegovo 62-letno ženo Valerie, ki je umrla zaradi večih vbodnih ran," so zapisali v izjavi in nadaljevali, da so policisti na kraju dogodka za osumljenca identificirali Ronovega 30-letnega sina Camerona, ki pa so ga nato iskali po celotni rezidenci in njeni okolici. Našli so ga zunaj doma in v izjavi je navedeno: "Zagrozil jim je, zato so štirje policisti v odgovor streljali in ga tako smrtno ranili." Dodali so še, da nihče od policistov ni bil ranjen.