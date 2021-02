Tašča Kylie Minogue sprožila govorice, da je pevka zaročena

Britanske in avstralske medije je v zadnjem dnevu napolnila vesela novica, da naj bi bila avstralska pevka Kylie Minogue zaročena s svojim partnerjem Paulom Solomonsom . A kot zdaj poroča The Sun , temu ni tako.

Najprej je Paula kot 'Kyliejinega zaročenca ' v pogovorni oddaji označila igralka Billie Piper , potem pa je o tem spregovorila še Paulova mačeha. Ta je s Paulovim očetom poročena že 34 let in je pevkinemu partnerju kot druga mama. "Kylie je zelo prijetna. Navdušena sem, da sta zaročena. Vse skupaj je zelo vznemirjajoče in veselo," je povedala Gloria, Paulova mačeha: "A se opravičujem, več kot to vam ne morem povedati, saj so me prosili, naj ne govorim o tem. Sina in Kylie preveč spoštujem preveč, da bi rekla še kaj več kot to."

A le nekaj ur po tej izjavi se je javil pevkin predstavnik za odnose z javnostmi in govorice o zaroki zanikal. "To ni res. Srečna sta, kot je zdaj."

V začetku tega tedna je enake govorice sprožila igralka Billie Piper, ki je v pogovorni oddaji spregovorila o incidentu, ki se ji je zgodil pred 20 leti, ko je bila stara 18. "Leta 2000 sem se onesvestila v klubu v Covent Gardenu. Celo pena mi je šla iz ust. Menda, sama tega ne verjamem sicer. Takrat mi je moj medijski predstavnik v bolnišnici, ko sem se zbudila, povedal, kaj se je dogajalo. Kot mi je povedal, me je iz kluba odnesel nek moški. Je bil le heroj ali bi mi lahko škodoval? To sem se vedno spraševala. In kasneje sem izvedela, da mu je ime Paul, tako kot mojemu očetu. Je Valižan, dela pri reviji GQ in čez nekaj časa sva postala dobra prijatelja, je pa tudi zaročenec Kylie Minogue. On je heroj, vsekakor ni škodljivec. Kylie to ve."

Kylie in Paul sta v zvezi sicer že tretje leto, spoznala pa sta se preko skupnega prijatelja. A to ni bilo prvič, da je bila pevka prisiljena v zanikanje govoric, da je zaročena. Lanskega septembra je morala znova povedati, da ni zaročena, je pa dejala, da se nekje v prihodnosti zagotovo vidi v poročni obleki. Ko je septembra imela intervju za britanski The Sun, je imela na rokah prstane, zato so jo novinarji vprašali, ali je morda zaročena. "Te prstane sem si danes prvič nadela, dobesedno pred nekaj urami sem jih izbrala. S Paulom sva zelo preprosta, podpirava drug drugega. Stvari jemljeva takšne, kot so. Nihče pa ne ve, kaj naju čaka."

Lansko leto pa je v nekem drugem intervjuju povedala, kako zelo ji je všeč, da Paul razume njeno kariero ter da spoštuje njene oboževalce. "Ni mu vseeno za moje oboževalce, skrbi za moj svet, predvsem pa skrbi zame," je takrat povedala: "Tako lepo je imeti osebo, ki ni del ekipe, ampak je tu res samo zate."