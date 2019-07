Tašča Robbieja Williamsa se bori s Parkinsonovo boleznijo

Za to grdo boleznijo je zbolelo tudi veliko znanih ljudi, med njimi Mohamed Ali, Michael J. Fox, papež Janez Pavel II., Bob Hoskins, Billy Connolly, Alan Alda, Neil Diamond , Robin Williams ... Še več zvezdnikov pa ima blizu nekoga, ki se bori s to zahrbtno boleznijo. Zdaj se je oglasila tudi britanska igralka Ayda Field , žena pevca Robbieja Williamsa , in medijem zaupala, da so oktobra zdravniki potrdili, da je za to boleznijo zbolela tudi njena mati Gwen .

"O bolezni nisem vedela veliko. Nisem vedela, kakšni so simptomi, bolezen sem povezovala le z igralcem Michaelom J. Foxom in tresenjem rok." Priznala je tudi, da je bilo zadnjih nekaj mesecev polno zmede: "Bila sem zelo zmedena, kajti v življenju sem imela veliko blagoslovov, imam čudovitega otroka ... Bili so trenutki sreče, hkrati pa sem zaradi grdih trenutkov ležala v postelji in jokala. Bili so tudi trenutki jeze, ki nekako niso bili primerni – nekdo je govoril o Parkinsonovi ter o tem, da ne potrebuje zdravil, medtem ko je bolezen moje matere zelo agresivna in napredna. Ni se mi zdelo pošteno ..."

A ni želela, da zmaga bolezen, da zmagata žalost in jeza, odločila se je, da bo izkoristila vsak trenutek, ki ga še imam z materjo. Tako sta skupaj postali tudi glas in obraz kampanj in društev, ki ozaveščajo o Parkinsonovi.

Simptomi Parkinsonove bolezni se razvijajo počasi, lahko več mesecev ali celo več let. Med najpogostejšimi znaki te bolezni pa so tresenje nog in rok, mišična okorelost, togost, težave pri hoji, brezizrazen, tog izraz na obrazu, čezmerno izločanje sline ...