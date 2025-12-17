Tatovi iz doma košarkarice ukradli za 50 tisoč evrov torbic

Vdrli so v dom košarkarice Sabrine Ionescu . Policija Los Angelesa je za People potrdila, da sta tatova odnesla lastnino in s kraja dogodka pobegnila okoli 20. ure. Lastnikov stanovanja, športnice in njenega moža, upokojenega igralca ameriškega nogometa Hronissa Grasuja , tedaj ni bilo doma. Varnostni alarm se je sprožil, ko je nekdo "z orodjem razbil steklena vrata" in vstopil v stanovanje, je še sporočila policija.

Čeprav niso navedli, kaj je bilo ukradeno iz hiše, je kasneje NBC 4 Los Angeles poročal, da sta osumljenca, ki sta nosila smučarske maske, ukradla različne torbice v skupni vrednosti 51.500 evrov.

Športnika, ki sta bila žrtvi tatvine, sta se sicer poročila lanskega marca. "Vsekakor je bila poroka vrhunec, saj sem lahko za dva tedna ustavila svet in praznovala nekaj tako posebnega," je branilka moštva New York Liberty tedaj povedala za People.