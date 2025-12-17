Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Tatovi iz doma košarkarice ukradli za 50 tisoč evrov torbic

Los Angeles, 17. 12. 2025 14.47 pred 38 minutami 1 min branja 2

Avtor:
E.K.
Sabrina Ionescu

Tatova sta vdrla v dom zvezdnice lige WNBA Sabrine Ionescu in njenega moža Hronissa Grasuja. Vlomilca naj bi odnesla torbice v vrednosti več kot 50.000 evrov, z njimi pobegnila neznano kam, vse v času, ko zakoncev ni bilo doma.

Vdrli so v dom košarkarice Sabrine Ionescu. Policija Los Angelesa je za People potrdila, da sta tatova odnesla lastnino in s kraja dogodka pobegnila okoli 20. ure. Lastnikov stanovanja, športnice in njenega moža, upokojenega igralca ameriškega nogometa Hronissa Grasuja, tedaj ni bilo doma. Varnostni alarm se je sprožil, ko je nekdo "z orodjem razbil steklena vrata" in vstopil v stanovanje, je še sporočila policija.

Hroniss Grasu and Sabrina Ionescu
Hroniss Grasu and Sabrina Ionescu
FOTO: Profimedia

Čeprav niso navedli, kaj je bilo ukradeno iz hiše, je kasneje NBC 4 Los Angeles poročal, da sta osumljenca, ki sta nosila smučarske maske, ukradla različne torbice v skupni vrednosti 51.500 evrov.

Športnika, ki sta bila žrtvi tatvine, sta se sicer poročila lanskega marca. "Vsekakor je bila poroka vrhunec, saj sem lahko za dva tedna ustavila svet in praznovala nekaj tako posebnega," je branilka moštva New York Liberty tedaj povedala za People.

Sabrina Ionescu Hroniss Grasu WNBA košarka šport

Leonardo DiCaprio ne želi režirati: Ne bi mogel doseči Scorsesejeve veličine

SORODNI ČLANKI

WNBA košarkarice zgrožene: gledalci na parket mečejo spolne igračke

Potem ko je bila izbrana na naboru za ligo WNBA, bo igrala v Španiji

Ajša Sivka v ligo WNBA tik pred velikimi zaslužki

Sivka: Igranje v ZDA bom prestavila na naslednje leto

'Košarkarice, ki imajo širino v igri, bodo vedno zelo cenjene in prav to Ajša Sivka ponuja'

Nika Barić sporoča Ajši Sivka: Želim ti, da zaigraš že letos!

'Komaj čakam, da zaigram skupaj z Angel Reese'

Ajša Sivka kot prva Slovenka izbrana v prvem krogu nabora WNBA

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mackon08
17. 12. 2025 15.24
različne torbice v vrednosti 51.500 evrov, čestiteke prodajalcu, ki jim je to prodal.
Odgovori
0 0
Buča hokaido
17. 12. 2025 15.24
Kaj delajo ženske s toliko torbicami?
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ta igra je najboljša
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
Hči pokojnega Marka Grilca že pri štirih letih navdušuje na snegu
Hči pokojnega Marka Grilca že pri štirih letih navdušuje na snegu
Porodna travma: Ko porod postane nočna mora
Porodna travma: Ko porod postane nočna mora
zadovoljna
Portal
Globok dekolte je bil središče njenega stajlinga
Dnevni horoskop: Ribe bodo vztrajne, rake preplavljajo spomini
Dnevni horoskop: Ribe bodo vztrajne, rake preplavljajo spomini
Barve las, ki jih bomo nosile v letu 2026
Barve las, ki jih bomo nosile v letu 2026
Popolno darilo, ki bo navdušilo vsakogar
Popolno darilo, ki bo navdušilo vsakogar
vizita
Portal
Ali pitje vode med jedjo slabša prebavo?
Kako premagati praznično osamljenost?
Kako premagati praznično osamljenost?
10 zahrbtnih simptomov, ki opozarjajo, da vaše telo ni popolnoma zdravo
10 zahrbtnih simptomov, ki opozarjajo, da vaše telo ni popolnoma zdravo
Resnica o okrevanju po najpogostejših lepotnih operacijah
Resnica o okrevanju po najpogostejših lepotnih operacijah
cekin
Portal
Sončna elektrarna na jezeru kot korak k zeleni prihodnosti Šaleške doline
Prodaja božičnih slaščic na črno: kakšne globe grozijo prodajalcem in kakšna tveganja prevzemajo kupci
Prodaja božičnih slaščic na črno: kakšne globe grozijo prodajalcem in kakšna tveganja prevzemajo kupci
Prazniki 2026: Kako izkoristiti dela proste dneve za najboljši dopust
Prazniki 2026: Kako izkoristiti dela proste dneve za najboljši dopust
Ogled rimskega vodnjaka Trevi kmalu plačljiv
Ogled rimskega vodnjaka Trevi kmalu plačljiv
moskisvet
Portal
Peter Poles je svoj mir odkril na Ljubljanskem barju
Skrite pasti trgovine Google Play, ki jih ne smete spregledati
Skrite pasti trgovine Google Play, ki jih ne smete spregledati
9 vrst sira, ki vsebujejo največ kalcija
9 vrst sira, ki vsebujejo največ kalcija
Poslovil se je neporažen
Poslovil se je neporažen
dominvrt
Portal
Nevarnosti na vrhu hladilnika
Veliko odkritje v Italiji
Veliko odkritje v Italiji
Zato kavne usedline nikoli ne bi smeli zlivati v stranišče
Zato kavne usedline nikoli ne bi smeli zlivati v stranišče
Kako se za vedno znebiti moljev?
Kako se za vedno znebiti moljev?
okusno
Portal
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
Hitra enolončnica za decembrske dni
Hitra enolončnica za decembrske dni
Odlična zimska zelenjavna priloga iz pečice
Odlična zimska zelenjavna priloga iz pečice
Najbolj dišeči piškoti, ki oznanjajo praznični čas
Najbolj dišeči piškoti, ki oznanjajo praznični čas
voyo
Portal
Sandokan
Na lovu
Na lovu
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
Kapa
Kapa
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420