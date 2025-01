Taylor in Travis ponovno uvrstitev na Super Bowl slavila s poljubom

Glasbena zvezdnica Taylor Swift je v spremstvu mame Andree Swift in 'tašče' Donne Kelce z navdušenjem spremljala obračun med ekipama Kansas City Chiefs, za katero igra tudi njen izbranec Travis Kelce , in Buffalo Bills. Tekma je bila vse prej kot le navaden obračun, ekipi sta se namreč borili za vstopnico v veliki finale lige NFl – Super Bowl.

Na koncu so slavili Chiefsi, ki so se že tretjič zapovrstjo uvrstili na tekmo na največjem prazniku ameriškega nogometa. Zmago Travisove ekipe je Taylor pospremila z velikim navdušenjem. Po obračunu je izbrancu na igrišču stekla v objem in mu namenila strasten poljub, medtem ko so nanju padali barvni konfeti.

35-letnica, ki je nedavno zaključila s skoraj dvoletno turnejo, s katero je rušila rekorde, je za posebno priložnost nadela svojo najboljšo garderobo, pod katero se je v celoti podpisala francoska modna hiša Louis Vuitton. Jakno za 4760 evrov je dopolnila s kapo za 525 evrov in škornji, za katere je po poročanju tujih medijev odštela 1683 evrov.

Spomnimo, ob polčasu Super Bowla 2025, ki bo 9. februarja, bo gledalce na stadionu in na televizijskem prenosu zabaval ameriški raper Kendrick Lamar, na odru pa se mu bo pridružila pevka SZA.