Taylor Lautner o bivši Taylor Swift: Je najskromnejša oseba

Taylor Lautner je skupaj z ženo Taylor Lautner, ki se zaradi istega imena predstavlja kot Tay, delil podrobnosti o tem, kako je bilo sodelovati pri videospotu za pesem I Can See You (Taylor's Version) (From The Vault). Gre za pesem, ki je del na novo posnete verzije albuma Speaks Now, ki ga je Taylor Swift izdala v začetku meseca.