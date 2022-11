Taylor Lautner poročen, s soprogo si deli ime in priimek

Zvezdnik franšize Somrak je pretekli konec tedna obljubil večno zvestobo partnerki Taylor Dome. Mladoporočenca sta se v krogu družine in prijateljev poročila med kalifornijskimi vinogradi in s tem tudi uradno oba postala Taylor Lautner.

Igralec Taylor Lautner, ki je v priljubljeni najstniški filmski franšizi Somrak stopil v vlogo volkodlaka Jacoba, je poročen. Zvezdnik je pretekli konec tedna obljubil večno zvestobo partnerki Taylor Dome, ki je prevzela partnerjev priimek in tako tudi sama uradno postala Taylor Lautner.

icon-expand Zvezdnik franšize Somrak je pretekli konec tedna obljubil večno zvestobo partnerki Taylor Dome. FOTO: Profimedia

30-letni igralec in šest let mlajša vplivnica sta si večno zvestobo obljubila v krogu družine in prijateljev in sicer v okolici mesta Paso Robles, znanega po svojih vinogradih. Poročni obred se je odvil v času sončnega zahoda, srečni par in vesele svate pa je v fotografski objektiv ujel tudi eden izmed fotografov za tuj tabloid. Igralec je za poseben dan nadel klasično temno moško obleko z metuljčkom, njegova izbranka pa je blestela v čipkasti poročni obleki z dolgo tančico.

icon-expand Taylor Lautner in novopečena Taylor Lautner. FOTO: Profimedia

O dejstvu, da si bosta po poroki s soprogo delila isto ime, je igralec spregovoril že pred časom. V pogovorni oddaji The Kelly Clarkson Show je pojasnil, da se težavam, ki pridejo z istim imenom, izogneta tako, da se predstavita kot Tay in Taylor. "Ker si že deliva ime, bodo dodatne komplikacije. Dejansko bova ista oseba. To je neverjetno."