Taylor Lautner se bo poročil s punco Taylor: Dejansko bova ista oseba

Igralec Taylor Lautner se je lani novembra zaročil z dolgoletnim dekletom Taylor Dome , o veselem dogodku pa je spregovoril v oddaji The Kelly Clarkson Show . Voditeljica je med pogovorom pokazala fotografije, na katerih je 30-letni zvezdnik izbranko zaprosil za roko pred velikim neonskim napisom Lautner.

Bosta imela Taylor Lautner in Taylor Dome po poroki isti imeni in priimka?

"Všeč mi je, da si imel neonski napis Lautner, v smislu: 'Ti je všeč ta priimek?'" je dejala Kelly Clarkson, Taylor pa ji je odgovoril: "Ker si že deliva ime, bodo dodatne komplikacije. Dejansko bova ista oseba. To je neverjetno." V nadaljevanju je pojasnil, da morata z zaročenko zaradi istega imena, ko drug drugega kličeta, stvari poenostaviti ali zakomplicirati. Dodal je, da se Taylor ponavadi predstavi zgolj kot 'Tay', on pa s celim imenom, medtem ko se njuni prijatelji znajdejo drugače. "Veliko ljudi reče zgolj 'fant Tay' ali 'punca Tay'."

Zvezdnik Somraka in vplivnica sta se leta 2018 spoznala prek njegove sestre, tri leta kasneje pa sta se zaročila. Novico je takrat Lautner naznanil na Instagramu, kjer je zapisal: "In tako so se uresničile vse moje želje," Domova pa je v komentarjih zapisala: "Komaj čakam, da s teboj preživim večnost."