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Tuja scena

Taylor Lautner se je razveselil hčerke Lenny

Los Angeles, 24. 09. 2026 15.03 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
taylor lautner

Taylor Lautner je postal oče. Priljubljeni igralec se je s svojo ženo, s katero si po poroki delita isto ime in isti priimek, razveselil hčerke. Ponosna starša sta deklico poimenovala Lennon Taylor, ljubkovalno pa jo bosta klicala Lenny. Z objavo na Instagramu sta svetu še sporočila, da se je deklica rodila že pred dobrim tednom dni.

"Že en teden te obožujeva, najina mala Lenny," sta na družbenih omrežjih zapisala Taylor Lautner in njegova žena ter svetu sporočila, da sta postala starša. Deklici sta izbrala ime Lennon Taylor Lautner, rodila pa se je že pred dobrim tednom dni, natančneje 16. septembra.

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Priljubljeni ameriški igralec, ki je svetovno slavo dosegel z vlogo Jacoba Blacka v filmski sagi Somrak, in njegova soproga, s katero si po poroki delita isto ime in isti priimek, sta objavila fotografijo, na kateri se le delno vidi dojenčica, poleg nje pa je v poseben amulet vtkano njeno ime. Zakonca sta s tem, ko sta deklici kot srednje ime izbrala Taylor, obdržala tradicijo. Ohranila sta tudi humoren pridih njune družinske dinamike, saj se vsi trije zdaj uradno imenujejo Taylor Lautner.

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Zaljubljenca, ki sta si večno zvestobo obljubila leta 2022, sta novico o prihodu novega družinskega člana razkrila letos marca. Na družbenih omrežjih sta objavila fotografijo, na kateri igralec svoji ženi poljublja trebuh, ona pa v roki drži fotografijo z ultrazvoka. Novopečena starša sta se sicer spoznala leta 2018 prek zvezdnikove sestre, leta 2021 sta se zaročila, zdaj pa sta končno okusila tudi čare starševstva.

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