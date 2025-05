Taylor ne želi biti del drame, z Blake sta se nehali družiti

Odnos med pevko Taylor Swift in igralko Blake Lively , nekdaj sicer velikima prijateljicama, se je po drami med Lively in Justinom Baldonijem ohladil. "Taylor si ne želi biti del te drame," je za People dejal neimenovani vir. Gre za dramo okoli tožbe Lively proti Baldoniju, s katerim sta skupaj zaigrala v filmu Konča se z nama . Tožila je tudi druge, vpete v pripravo filma, tožbo pa je nato vrnil tudi Baldoni. Zvezdnika sta namreč pristala v velikem sporu še pred uradnim izidom filma.

Spor je januarja dobil večje razsežnosti, ko je bila prvič omenjena tudi Swift. Po spletu so namreč zakrožila nekatera zasebna sporočila, izmenjana med igralcema. "Res mi je všeč, kar si naredila. Resnično je v veliko pomoč. Zaradi tega je film bolj zabaven in zanimiv. (In tako bi se mi zdelo tudi brez Ryana in Taylor)," je pisalo v sporočilu, s čimer se je navezoval na Livelyjinega moža in omenjeno pevko.