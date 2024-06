Taylor o nastopu s Travisom: Še vedno se smejim

"Stadion Wembley je bil prvo 'rundo' neverjeten. Gledati v množico 90.000 oboževalcev vsak večer in slišati to glasnost! To je bilo nekaj najglasnejših množic, kar sem jih kdaj slišala," je na svoj Instagram po treh koncertih v Londonu zapisala Taylor Swift in s sledilci delila nekaj foto utrinkov ter se zahvalila glasbenicama Hayley Williams in Gracie Abrams , ki sta se ji na odru pridružili med akustičnim delom koncerta.

Spomnimo, na odru se ji je med pesmijo I Can Do It With a Broken Heart pridružilo več moških, oblečenih v smoking in cilinder, oboževalci pa so v enem od njih hitro prepoznali nikogar drugega kot pevkinega fanta. Travis je svoji dragi pomagal pri preoblačenju ter jo nesel čez cel oder do kavča, ki je služil kot odrski rekvizit. Nastop 34-letnika je med oboževalci požel veliko navdušenja, saj so ga ob prihodu na oder kričeče pozdravili. Številne je s svojo pojavo tudi nasmejal, v sklopu odrske koreografije pa je Taylor celo napudral po obrazu.