Taylor o sporu s Kim: Bala sem se telefonskih klicev, nikomur nisem več zaupala.

"Telefonski klic je bil nezakonito posnet, Kim Kardashian ga je uredila in nato objavila. To me je psihološko poneslo tja, kjer še nikoli nisem bila. Preselila sem se v tujino. Eno leto nisem zapustila najemniške hiše. Bala sem se telefonirati. Večino ljudi v svojem življenju sem odrinila, ker nisem nikomur več zaupala. Padla sem zelo, zelo močno."

Taylor, ki je v tistem času zaradi močne baze Kanyjejevih in Kiminih privržencev pridobila kar nekaj nasprotnikov, je jezo usmerila v ustvarjanje in izdala album Reputation, na katerem je v pesmi Look What You Made Me Do naslovila tako Westa kot Kardashianovo. Udarnejše in temnejše obarvan album se je močno razlikoval od pevkinih preteklih albumov, zato je bil sprva deležen mešanih odzivov. Priznala je, da je mislila, da bodo negativni odzivi definirali njeno kariero, a izkazalo se je, da temu še zdaleč ni tako.

Taylor je namreč v klobuk številnih dosežkov letošnjega leta dodala še eno pero. Revija Time jo je razglasila za osebnost leta. Zvezdnica, ki s turnejo The Eras Tour presega vse rekorde, se je tako pridružila elitnemu krogu oseb, ki so v preteklih letih prejele ta naziv.