Taylor 'proti' Georgini: kateri zaročni prstan je več vreden?

Cristiano Ronaldo je svojo srčno izbranko Georgino Rodriguez zaročil 11. avgusta, veselo novico je manekenka sporočila na Instagramu, kjer je delila fotografijo prstana z velikim razkošnim diamantom. Eden od londonskih cenilcev Tobias Kormind je ocenil, da naj bi imel prstan okoli 35 karatov.

Cenilec je velikost prstana primerjal z znamenitim diamantom Taylor-Burton, ki ga je Richard Burton podaril Elizabeth Taylor. Prstan, ki ga je Cristiano nadel Georgini, naj bi bil po Kormindovih ocenah vreden okoli pet milijonov dolarjev (okoli 4,3 milijona evrov). Druga cenilka Laura Taylor pa meni, da gre za kamen med 15 in 20 karati, vreden več kot dva milijona dolarjev (okoli 1,7 milijona evrov).

Če se je Ronaldo odločil za modernejši videz prstana, pa je Travis Kelce ubral vintage ter hkrati tudi bolj 'skromno' pot. Pri kreaciji prstana naj bi po poročanju tujih medijev sodeloval z oblikovalko nakita Kindred Lubeck. Šlo naj bi za dobrega pol milijona vreden osemkaratni diamant, ki spominja na nakit iz viktorijanskih časov. Podobno kot Ronaldo in Georgina, sta tudi Travis in Taylor veselo novico sporočila na Instagramu.

Zdi se, da je za zaročni prstan globlje v žep segel Ronaldo, Travis pa se lahko pohvali z dejstvom, da je njuna objava s Taylor na Instagramu v slabih 24 urah nabrala že 28 milijonov všečkov, medtem ko sta jih Cristiano in Georgina zbrala deset milijonov manj.