Taylor 'proti' Georgini: kateri zaročni prstan je več vreden?

Ljubljana, 27. 08. 2025 15.48 | Posodobljeno pred 44 minutami

9

To poletje sta na eno koleno pokleknila dva športna zvezdnika. Dolgoletno izbranko in mati njegovih otrok Georgino Rodriguez je zaročil nogometni as Cristiano Ronaldo, glasbeno senzacijo Taylor Swift pa je za roko vprašal igralec ameriškega nogometa Travis Kelce. In kateri športnik je globlje segel v žep? Kateri zaročni prstan je več vreden?

Cristiano Ronaldo je svojo srčno izbranko Georgino Rodriguez zaročil 11. avgusta, veselo novico je manekenka sporočila na Instagramu, kjer je delila fotografijo prstana z velikim razkošnim diamantom. Eden od londonskih cenilcev Tobias Kormind je ocenil, da naj bi imel prstan okoli 35 karatov. 

Taylor 'proti' Georgini: kateri zaročni prstan je več vreden?
Taylor 'proti' Georgini: kateri zaročni prstan je več vreden? FOTO: Instagram

Cenilec je velikost prstana primerjal z znamenitim diamantom Taylor-Burton, ki ga je Richard Burton podaril Elizabeth Taylor. Prstan, ki ga je Cristiano nadel Georgini, naj bi bil po Kormindovih ocenah vreden okoli pet milijonov dolarjev (okoli 4,3 milijona evrov). Druga cenilka Laura Taylor pa meni, da gre za kamen med 15 in 20 karati, vreden več kot dva milijona dolarjev (okoli 1,7 milijona evrov).

Če se je Ronaldo odločil za modernejši videz prstana, pa je Travis Kelce ubral vintage ter hkrati tudi bolj 'skromno' pot. Pri kreaciji prstana naj bi po poročanju tujih medijev sodeloval z oblikovalko nakita Kindred Lubeck. Šlo naj bi za dobrega pol milijona vreden osemkaratni diamant, ki spominja na nakit iz viktorijanskih časov. Podobno kot Ronaldo in Georgina, sta tudi Travis in Taylor veselo novico sporočila na Instagramu.

Zdi se, da je za zaročni prstan globlje v žep segel Ronaldo, Travis pa se lahko pohvali z dejstvom, da je njuna objava s Taylor na Instagramu v slabih 24 urah nabrala že 28 milijonov všečkov, medtem ko sta jih Cristiano in Georgina zbrala deset milijonov manj.

ronaldo taylor swift travis kelce Georgina Rodríguez zaroka prstan
KOMENTARJI (9)

ap100
27. 08. 2025 16.30
+1
na ceno najprej vpliva čistina diamanta, potem šele velikost, če ima mikrorazpoke ki niso vidne niti pod lupo cena drastično pade
ODGOVORI
1 0
Racional-ec
27. 08. 2025 16.30
+1
Koga boli…
ODGOVORI
1 0
Amor Fati
27. 08. 2025 16.30
+1
Prstan se da kupiti, resnične ljubezni pa se ne da kupiti. Moje osebno mnenje je, da je prstan, ki ga nosi Taylor popoln zanjo. Pravi moški si vzame čas pri iskanju prstana. In pri Travisu se vidi, da si je vzel ogromno časa.
ODGOVORI
1 0
Rožice so zacvetele
27. 08. 2025 16.27
+1
Normalno, da je dal Ronaldo več, saj ima 1MRD $, Kelce pa "samo" 90 MIO $.
ODGOVORI
1 0
Fourty Six
27. 08. 2025 16.22
Kako globoko je pa katera od teh segla v žep, seveda ne svoj.
ODGOVORI
0 0
Rožice so zacvetele
27. 08. 2025 16.29
Fourty, Kelce je pravi revež proti Taylor.
ODGOVORI
0 0
Fourty Six
27. 08. 2025 16.32
Pa mora vseeno on plačat ta cirkus?
ODGOVORI
0 0
Uporabnik1921539
27. 08. 2025 16.18
swiftkin je lepsi.Ce je ljubezen je vrednost prstana bv
ODGOVORI
0 0
Artechh
27. 08. 2025 16.14
+0
Kako ves da imaš bedno življenje kljub denarju? Tu je dogovor
ODGOVORI
1 1
