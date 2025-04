'Taylor Swift bi morala naslediti Whitney Houston v filmu Telesni stražar'

Manekenka Tyra Banks je nedavno gostovala v jutranji pogovorni oddaji Today With Jenna and Friends , kjer je z voditeljico Jenno Bush Hager , sicer hčerko nekdanjega ameriškega predsednika Georgea W. Busha , govorila o številnih temah, tudi o novi različici filma Telesni stražar.

Manekenka je na vprašanje, kdo bi v glavni vlogi nasledil pokojno zvezdnico Whitney Houston, dejala: "Mislim, da Taylor Swift. Zaradi poslovne plati, prodaje, umetnosti in ker bi vse to noro dobro prodala." Ob tem je delila tudi svoje mnenje glede vloge telesnega stražarja, ki ga je v filmu iz leta 1992 uprizoril Kevin Costner.

Po mnenju mankenke bi lahko v vlogo stražarja stopil britanski igralec Idris Elba. "To bi bilo tako vroče," je vse skupaj komentirala in opozorila, da bo novo različico filma režiral prav Sam Wrench, ki se je podpisal pod filmsko različico Swiftine turneje Taylor Swift: The Eras Tour.