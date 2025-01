Taylor Swift bo na podelitvi grammyjev nastopila v posebni vlogi

Swiftova se poteguje za album leta in bi se lahko zapisala v zgodovino, če bo to nagrado osvojila še petič in podrla svoj rekord, ki ga je postavila z lanskoletno zmago za svoj 10. album Midnights . Poteguje se tudi za najboljši pop vokalni album, posnetek leta, pesem leta, najboljši glasbeni video in najboljši pop duo/skupinski nastop (z Gracie Abrams ).

Swiftova je štirikrat osvojila album leta za svoje albume Midnights, Folklore, 1989 in Fearless. S tremi grammyji se je izenačila s Frankom Sinatro, Steviejem Wonderjem in Paulom Simonom, sedaj pa drži rekord po številu osvojenih trofej za album leta. V kategoriji album leta se bo pomerila z Beyoncéjinim Cowboy Carter, Short and Sweet Sabrine Carpenter in Hit Me Hard And Soft Billie Eilish. Swift, Carpenter in Eilish se bodo potegovali tudi za gramofonski trofeji za pesem in ploščo leta. Decembra je pevka zaključila svoj najambicioznejši projekt doslej, turnejo Eras, ki je trajala več kot leto in pol in z njo obiskala mesta po vsem svetu ter podrla številne rekorde.