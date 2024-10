Taylor Swift darovala štiri milijone in pol žrtvam orkanov Helene in Milton

Taylor Swift je donirala veliko vsoto denarja humanitarni organizaciji, ki pomaga žrtvam orkanov Helene in Milton. Banka hrane Feeding America je na družbenem omrežju objavila zapis, v katerem se je zahvalila njenemu radodarnemu prispevku."Neizmerno smo hvaležni Taylor Swift za njeno velikodušno donacijo v višini 4,5 milijona evrov za pomoč pri orkanih Helene in Milton. Ta prispevek bo pomagal skupnostim pri obnovi in okrevanju ter zagotavljanju osnovne hrane, čiste vode in zalog, vsem ljudem, ki so jih prizadele te uničujoče nevihte," so zapisali in dodali:"Skupaj lahko resnično podpremo družine, ki se spopadajo z izzivi. Hvala, Taylor, da stojiš z nami v gibanju za odpravo lakote in pomagaš skupnosti v stiski."