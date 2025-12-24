Taylor Swift družinam v stiski darovala milijon dolarjev

Pri neprofitni dobrodelni organizaciji Feeding America so razkrili, da so prejeli radodarno donacijo s strani glasbene zvezdnice Taylor Swift . 14-kratna grammyjeva nagrajenka je po njihovih besedah darovala milijon dolarjev oziroma nekaj čez 848 tisoč evrov. "Hvaležni smo Taylor Swift, ker stoji ob strani družinam, ki se soočajo z lakoto."

"Neverjetno smo hvaležni. V tem prazničnem času je njena nenehna podpora močan opomnik na to, kaj je mogoče, ko se združimo, da bi odpravili lakoto," je v izjavi, objavljeni na Instagramu, dejala Claire Babineaux-Fontenot, izvršna direktorica organizacije. "Ko se združimo, lahko zagotovimo, da bodo imele družine polno mizo v tem prazničnem času in tudi pozneje."

Swift redno dokazuje, da je dobrodelna. V prazničnem času je v preteklih letih obiskala otroke v bolnicah in jih obdarila z igračami, večkrat je finančno podprla neprofitne organizacije, svoje zaposlene na turneji pa presenetila z velikodušnimi bonusi.