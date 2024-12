Taylor Swift ekipo s turneje nagradila z dodatnimi 187 milijoni evrov.

Taylor Swift je ekipo s turneje nagradila z dodatnimi bonusi, ki skupaj štejejo kar 187 milijonov evrov. Zvezdnica je s finančnim dodatkom nagradila vse od koreografa do fizioterapevta in ekipe, ki je skrbela za pevkin zunanji izgled. Bonusa so se razveselili tudi plesalci in plesalke, pa člani benda in spremljevalni vokalisti in vokalistke. Pevka ni pozabila niti na tehnično ekipo, voznike tovornjakov z vso opremo in osebe, ki so skrbele za varnost.