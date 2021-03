Taylor Swift finančno pomagala materi s petimi otroki

Taylor Swift in njena mati Andrea sta znova pomagali družini, ki je med pandemijo izgubila ljubljeno osebo. Pridružili sta se kampanji, kjer ljudje, ki so v finančni stiski, zbirajo sredstva (GoFundMe), in z donacijo pomagali Vickie Quarles , materi petih hčera. Vickie je ovdovela teden pred božičem, ko je njen mož Theodis Ray Quarles umrl za covidom-19.

Apel za pomoč družini je začela tesna družinska prijateljica Quarlesov, DeQuanda Smith. Zahvaljujoč donaciji Swiftove in njene matere pa je kampanja uspešna, za družino so zbrali že približno 52 000 evrov.

Smithova je v opisu družine za kampanjo zapisala: "Theodisova smrt bo v družini za vedno pustila veliko praznino. Alyssa, Anaya, Asia, Allie in Aryah ga bodo pogrešale pri zajtrkih, na šolskih predstavah in nenazadnje na svojih porokah, zato sem se odločila, da pomagam Vickie in njeni družini. Skupaj ji lahko ponudimo finančno zavetje in zmanjšamo breme družine v prihodnje. Prepričana sem, da se bo oče teh punc smejal iz nebes, ko bo opazoval svoj punčko, ki bo postala učiteljica, zdravnica, direktorica, medicinska sestra ali kaj drugega in pomagala svetu."