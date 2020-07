Taylor Swift hčeri Kobeja Bryanta poklonila jopico

Pevka se je promocije albuma 'Folklore' lotila tudi tako, da zvezdnikom in oboževalcem podarja mehke bele jopice, ki so kopije tiste, ki jo je sama nosila na snemanju videospota za novo skladbo 'Cardigan'. Oblačilo je prejela tudi hči pokojnega košarkarja in bila ob tem izredno vesela, svojo srečo pa je delila s sledilci na Instagramu.

Natalia Bryant, 17-letna hči pokojnega košarkarja Kobeja Bryanta, je velika oboževalka pevke Taylor Swift. 30-letna zvezdnica je Natalii poklonila belo jopico, ki je replika tiste, ki jo je Swiftova nosila na snemanju najnovejšega videospota za pesem z novega albuma. Glasbeni izdelek, ki je luč sveta ugledal pred nekaj dnevi, je dosegel izjemen uspeh, saj je bilo do zdaj prodanih že 1,3 milijona kopij. Cardigan (jopica, op. a.) je skladba z albumaFolklore in je kot prva dobila videospot, v katerem je Taylor sama poskrbela za svojo frizuro, ličila ter tudi za izbiro oblačil. Primerek mehke jope je zdaj v rokah mlade oboževalke Natalie, ki se je darila neizmerno razveselila. Svojo srečo je delila tudi s sledilci na omrežju Instagram, kjer se je pohvalila s fotografijo lepe pozornosti od njene vzornice. Natalia je Swiftovi priznala, da je obsedena z njenim novim albumom, ki ga pevka promovira tudi tako, da zvezdnikom pošilja izvezene jopice, prejela jo je namreč tudi Jennifer Hudson. Oblačilo je na voljo tudi za nakup, možno ga je naročiti preko spletne strani priljubljene pevke.