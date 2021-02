Taylor Swift hvaležna partnerju, ki jo je spodbudil k izražanju političnih prepričanj

Igralec Joe Alwyn od nekdaj na različne načine izkazuje podporo svoji partnerici Taylor Swift , le redko pa se zaljubljenca pojavljata v javnosti in govorita o razmerju. Pred kratkim sta sodelovala tudi pri ustvarjanju albuma Folklore , ključno vlogo pa je imel igralec pri njeni politični pesmi Only the Young , ki jo je vključila v dokumentarni film o svojem življenju z naslovom Miss Americana . V filmu, ki je bil pred kratkim premierno predvajan, govori o svojih političnih prepričanjih in o tem, da je o politiki želela spregovoriti že dlje časa.

"Kot glasbenici iz ZDA so mi vedno govorili, da je bolje, da se izogibam politiki," je Taylor povedala za Vanity Fair. "Trumpovo predsedstvo me je prisililo, da sem se začela izobraževati tudi na tem področju. O politiki sem se najprej začela pogovarjati s fantom, ki me je spodbujal, naj o tem tudi javno spregovorim. Z družino in prijatelji sem nato začela razglabljati o politiki in se učiti, kako izraziti svoje mnenje o pereči temi."

"Ponosna sem, da sem pozabila na nepotreben strah in dvom ter začela podpirati politike, ki so tega vredni in presegajo razdvajanje ljudstva." Pevka je o politiki prvič javno spregovorila leta 2018, ko je pred ameriškimi kongresnimi volitvami 6. novembra podprla demokratskega kandidata za senatorja v svoji zvezni državi Tennessee in ostro napadla republikansko kandidatko. Med lanskoletnimi predsedniškimi volitvami je naInstagramu izkazala podporo predsednikuJoeju Bidnuin Kamali Harris.

O politični pesmi Only the Young je v intervjuju še povedala: "V trenutku brezupa zaradi politike nisem želela jokati. Želela sem imeti upanje. Pisanje pesmi mi je pomagalo preseči ta trenutek v življenju in mi dalo upanje, da sem se še naprej borila za tisto, kar menim, da je prav. Ta posebna pesem in postopek njenega ustvarjanja sta odličen primer, kako ima lahko pisanje pesmi zdravilni učinek." Dokazala je, da se lahko sooči s svojimi strahovi in spregovori o svojih prepričanjih.