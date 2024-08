Taylor Swift in Blake Lively z izbrancema skupaj na oddihu v vili glasbenice

Blake Lively so prvič po sporni promociji novega filma ujeli v fotografske objektive. Igralka je skupaj s soprogom Ryanom Reynoldsom v vili dobre prijateljice Taylor Swift. Zdi se, da so si igralska zakonca, glasbena zvezdnica in njen izbranec Travis Kelce skupaj privoščili oddih pred koncem poletnih dni.

Blake Lively, Taylor Swift, Ryan Reynolds, Travis Kelce so zadnje avgustovske dni izkoristili za oddih. Taylor Swift se je v svojo vilo v ameriški zvezni državi Rhode Island zatekla po naporni evropski turneji, njen izbranec Travis Kelce se ji je tam pridružil po tem, ko je že začel s pripravami za novo sezono ameriškega nogometa, igralska zakonca Blake in Ryan pa sta tja prišla po napornih promocijskih turnejah filmov Deadpool in Wolverine ter Konča se z nama, ki je na spletu dvignil kar nekaj prahu.

Blake Lively in Ryan Reynolds v vili Taylor Swift. FOTO: Profimedia icon-expand

To je sploh prvič, da so Blake Lively po sporni promociji novega filma ujeli v fotografske objektive. Spomnimo, igralka se je znašla pred valom kritik, ker je film z resno vsebino o nasilju nad ženskami oglaševala preveč lahkotno in se spretno izogibala 'težkim' vprašanjem. V luči promocije je tako velikokrat izpadla brezbrižno ter celo neprijazno do novinarjev. Po spletu je zaokrožilo tudi več posnetkov starih intervjujev, ki potrjujejo, da je imela igralka že v preteklosti težave s svojim odnosom. Tudi za njeno prijateljico Taylor je naporno obdobje, ki ga je v veliki meri sicer zaznamovala nadvse uspešna glasbena turneja, ki pa se ni odvila brez svojih izzivov. Trije koncerti, ki bi se morali odviti na Dunaju, so namreč zaradi grožnje terorističnega napada odpadli, glasbenica pa je potrebovala kar nekaj časa, da je tem javno spregovorila.

Taylor Swift in Travis Kelce v vili zvezdnice. FOTO: Profimedia icon-expand

"Odpoved naših predstav na Dunaju je bila uničujoča. Razlog za odpovedi me je navdal z novim občutkom strahu in ogromno mero krivde," je med drugim zapisala, svoj molk pa argumentirala z besedami, da o zadevi ne bo govorila, če bi to lahko prineslo še dodatne grožnje za njene oboževalce. "Hvaležna sem, da žalujemo za koncerti in ne življenji." Na oddihu v večmilijonski vili so se jim v zadnjih dneh pridružili tudi Travisov soigralec Patrick Mahomes s soprogo Brittany Mahomes in Travis brat Jason Kelce. Na nekaterih fotografijah je bilo moč videti tudi otroke obeh igralcev ameriškega nogometa.