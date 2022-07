Taylor Swift in Joe Alwyn sta zaročena, poroča britanski The Sun , za katerega je novico potrdil vir blizu para. Zvezdniški par naj ne bi imel namena uradno potrditi zaroke, sta pa več o naslednjem koraku v svojem razmerju zaupala bližnjim prijateljem. "Zaročena sta že nekaj mesecev, ampak sta to povedala zgolj svojemu ožjemu krogu – ožji družini in starim prijateljem, ki jim zaupata. Vsi so morali priseči, da bodo o tem molčali."

Dobro obveščen vir je še povedal, da sta 31-letni igralec in 32-letna pevka "izjemno srečna in zelo zelo zaljubljena". "Taylor ima čudovit prstan, a ga nosi zgolj doma, za zaprtimi vrati. Malo ljudi ve podrobnosti o poroki, glede zaroke pa Taylor ni povedala niti vsem članov svoje ekipe," je dodal in izpostavil, da zvezdnika želita svojo ljubezen ohraniti zase. "To je zgolj med njima. Ko si bosta izmenjala zaobljube, zagotovo tam ne bo revij, kot so Vogue, Rolling Stone ali Hello. Bo preprosto in elegantno kot onadva." Kdaj bo poroka potekala, še ni znano.

Country pevka in britanski igralec sta v zvezi pet let, svoje razmerje pa skrbno skrivata pred očmi javnosti. Govorice, da sta par, so se prvič pojavile maja 2017, kasneje pa so se potrdile, ko so ju paparaci skupaj ujeli v objektiv. Pred Alwynom se je zvezdnica sestajala s številnimi znanimi imeni, kot so Tom Hiddleston, Harry Styles, Jake Gyllenhaal in Calvin Harris.