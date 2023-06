Taylor Swift in Matty Healy sta se po mesecu zveze razšla

Taylor Swift in Matty Healy sta se po burni romanci razšla. Novico o razhodu je prvi sporočil ameriški TMZ , ki je Taylor Swift znova razglasil za samsko, pri tem pa uradnega razloga za prekinitev zveze ni navedel. Neimenovani viri so za Entertainment Tonight kasneje povedali, da razlog najverjetneje tiči v zasedenem urniku glasbenikov.

Taylor Swift in Matty Healy sta se razšla.

"Taylor in Matty sta se razšla. Oba sta izjemno zaposlena in spoznala sta, da nista ravno kompatibilna drug z drugim," je povedal vir. "Taylorini prijatelji hočejo najboljše zanjo in niso šokirani, da je njuno razmerje propadlo, saj je pred kratkim prekinila dolgotrajno razmerje," je še dodal vir blizu glasbenice, ki je nedavno prekinila šestletno razmerje z igralcem Joejem Alwynom.

Spet drugi vir je za PageSix pojasnil, da zveza med zvezdnikoma nikoli ni bila resna, ampak zgolj "zabavna stvar, ki je trajala tako dolgo, kot je pač trajala, in da ni nič posebnega, da se bo končala." Vir se je ob tem pošalil, da Taylor o Mattyju ne bo napisala albuma, saj da je bila to zgolj poletna romanca. "Ali se ne sme zgolj malo zabavati, ne da bi jo mediji takoj poročili ali pa pisali o razhodu? To ni razhod, le naravna evolucija malega zabavnega trenutka."

Swiftova in Healy, frontman skupine 1975, sta bila v preteklem mesecu večkrat videna skupaj. Pevec se je pojavil na številnih postajah pevkine težko pričakovane turneje, fotografi pa so ju večkrat ujeli tudi na ulicah New Yorka. Čeprav je bila romanca dveh zvezdnikov za nekatere presenečenje, drugi nad videnim niso bili presenečeni. Spomnimo, dvojec se je romantično zapletel že leta 2014.

Oboževalci Taylor Swift so bili sicer nad novico o razhodu zadovoljni, saj Healy velja za precej problematičnega posameznika z zgodovino rasističnih izjav.