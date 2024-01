Taylor Swift in Travis Kelce načrtujeta poletno zaroko

Čeprav so se že med novoletnimi počitnicami pojavile govorice, da bi lahko Travis Kelce pokleknil na eno koleno in zaprosil svoje dekle, pevko Taylor Swift, pa se to še ni zgodilo. Kot pravijo dobro obveščeni viri blizu zvezdniškega para, naj bi se ta pomemben dogodek zgodil šele poleti, 34-letnika pa naj bi ga že načrtovala.

Kot pravijo viri blizu para, se poleti obeta zaroka Taylor Swift in Travisa Kelcea. V pevkinem taboru naj bi se o tem že na glas šušljalo, športnik in pevka pa se za zimsko zaroko nista odločila, ker ne želita, da se zdi, da sta se za ta korak odločila prehitro. Kot za Page Six še navajajo viri, 34-letni igralec lige NFL pred pevko iz istega razloga ne bo pokleknil niti na valentinovo.

Taylor Swift in Travis Kelce na bi se zaročila na prvo obletnico zveze. FOTO: Profimedia icon-expand

"Travis in Taylor sta se o tem že pogovorila in imata načrt," trdi vir blizu para in dodaja: "Obstaja velika verjetnost, da se bo to zgodilo julija, ko bosta praznovala prvo obletnico zveze." Par se je prvič skupaj v javnosti pojavil septembra, ko si je pevka ogledala eno od športnikovih tekem. Taylor je pozneje v intervjuju, ko je bila razglašena za osebnost leta revije Time, razkrila, da se s Kelceom v resnici videvata že veliko dlje kot šele od septembra. O njunih začetkih je spregovoril tudi 34-letnik, ki je v svojem podkastu New Heights julija dejal, da se je med pevkino turnejo trudil, da bi ji dal svojo telefonsko številko, a mu to ni uspelo. "Kmalu zatem sva se začela družiti," je za Time povedala Swiftova in dodala: "Imela sva torej kar nekaj časa, ko še nihče ni vedel za naju, za kar sem zelo hvaležna, saj sva se lahko dobro spoznala."

"Nekateri ljudje so verjetno mislili, da so videli najin prvi zmenek takrat po tekmi, a nikoli ne bi bila tako psihotična, da bi tako začela najin prvi zmenek. Ko se z nekom odločim, da bo najino razmerje javno, ga želim videti pri tistem, kar rad počne, si z njim stati ob strani, tam pa bodo tudi drugi ljudje, a mi za to ne bo mar," je še povedala in dodala: "Nasprotno od tega je, da se moraš zelo potruditi, da nihče ne izve, da se videvaš z nekom. Ponosna sva drug na drugega." Kot so decembra poročali ameriški mediji, je Kelce pevkinega očeta že prosil za hčerino roko, vir blizu športnika pa je zatrdil, da je Scott Swift z vsem srcem dal svoj blagoslov in privolil v hčerino poroko, Travis pa se je s svojimi prijatelji že posvetoval glede izbire prstana.