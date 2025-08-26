Taylor Swift in Travis Kelce sta zaročena

Taylor Swift bo kmalu stopila pred oltar. Priljubljena pevka in igralec ameriškega nogometa Travis Kelce sta na družbenem omrežju v skupni izjavi potrdila, da sta se zaročila. Delila sta tudi fotografije pravljične zaroke na vrtu, kjer je športnik pokleknil na eno koleno in za roko zaprosil 35-letnico.

"Vaša učiteljica angleščine in učitelj športne vzgoje se bosta poročila," je ob zaročnih fotografijah pripisala Taylor. Pevka je pokazala tudi velik diamant na zaročnem prstanu. Par se je začel sestajati poleti 2023, oboževalci pa so njuno zaroko napovedovali praktično od začetka zveze.

Taylor je bila pred Travisom v zvezi z igralcem in glasbenikom Joejem Alwynom, s katerim se je razšla leta 2023, po šestih skupnih letih. Kelce je bil pred razmerjem s pevko v dolgi zvezi s Kaylo Nicole.