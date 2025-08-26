Svetli način
Tuja scena

Taylor Swift in Travis Kelce sta zaročena

Los Angeles, 26. 08. 2025 19.22 | Posodobljeno pred 1 uro

Taylor Swift in Travis Kelce sta zaročena. Pevka in igralec ameriškega nogometa sta v skupni izjavi sporočila, da bosta stopila pred oltar, skupaj z veselo novico pa sta delila tudi fotografije, na katerih je priljubljena zvezdnica pokazala zaročni prstan.

Taylor Swift bo kmalu stopila pred oltar. Priljubljena pevka in igralec ameriškega nogometa Travis Kelce sta na družbenem omrežju v skupni izjavi potrdila, da sta se zaročila. Delila sta tudi fotografije pravljične zaroke na vrtu, kjer je športnik pokleknil na eno koleno in za roko zaprosil 35-letnico.

"Vaša učiteljica angleščine in učitelj športne vzgoje se bosta poročila," je ob zaročnih fotografijah pripisala Taylor. Pevka je pokazala tudi velik diamant na zaročnem prstanu. Par se je začel sestajati poleti 2023, oboževalci pa so njuno zaroko napovedovali praktično od začetka zveze.

Taylor je bila pred Travisom v zvezi z igralcem in glasbenikom Joejem Alwynom, s katerim se je razšla leta 2023, po šestih skupnih letih. Kelce je bil pred razmerjem s pevko v dolgi zvezi s Kaylo Nicole.

frocio accademico giallo
26. 08. 2025 20.27
Rešeni smo
ODGOVORI
0 0
PegySue
26. 08. 2025 20.26
Lepo pašeta skupaj,noben od njiju mi ni simpatičen.
ODGOVORI
0 0
Nace Štremljasti
26. 08. 2025 20.25
+1
meeee,beeee čakajo da jih pomolzejo
ODGOVORI
1 0
SAF1
26. 08. 2025 20.23
Dokler ne bo rabla material za nov komad, bota skup.
ODGOVORI
0 0
Lenart Čaubi
26. 08. 2025 20.22
O koj buteljko odpremo to pa jenovica.
ODGOVORI
0 0
Artechh
26. 08. 2025 20.20
Nau dolg zdržal. Take ženske so...
ODGOVORI
0 0
Infiltrator
26. 08. 2025 20.18
+2
Tri leta morda pet in konec...
ODGOVORI
2 0
Amor Fati
26. 08. 2025 20.14
Moramo priznati da sta resnično lep par. Končno!
ODGOVORI
0 0
SEJBOBOL
26. 08. 2025 20.01
+2
Komi sm čaku to novico zdej grem lohk spat ...
ODGOVORI
2 0
blef
26. 08. 2025 19.59
Super, naj traja.
ODGOVORI
0 0
brezveze13
26. 08. 2025 19.50
mislim da sem jih prav danes videl pod šmarno goro na sprehodu , sta šla vsak po svoji strani ceste KOGA BRIGAJO TI TRAČI
ODGOVORI
0 0
HelenOfTroy
26. 08. 2025 19.47
zelo luštna
ODGOVORI
0 0
Janez Novak 13
26. 08. 2025 19.38
+0
Naj jima uspe.
ODGOVORI
1 1
