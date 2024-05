Taylor Swift in Travis Kelce uživala v prestižni vili v Italiji

OGLAS

Taylor Swift se te dni mudi v Evropi, kamor je prispela v sklopu svoje znamenite turneje The Eras Tour. Koncerti v Parizu so že za njo, premor pred naslednjimi nastopil pa je izkoristila za oddih s svojim dragim Travisom Kelcejem, ki jo spremlja na turneji. Zaljubljenca sta za kratke počitnice izbrala sosednjo Italijo.

Po poročanju tujih medijev par dopustuje v prestižni vili Sola Cabiati, ki se nahaja čudoviti obalni posesti Grand Hotela Tremezzo ob jezeru Como. Bivanje v takšni vili stane 21.000 dolarjev oziroma 19.275 evrov na noč in nudi izjemno udobje za visoke goste. Romantične trenutke si Taylor in Travis tako lahko privoščita v zasebni vili, s šestimi apartmaji, ki sprejmejo do 12 oseb. Kot se za svetovno priljubljeno zvezdnico spodobi, ponudba vključuje zasebni bazen, obsežne arabeske vrtove, butlerja, hišne pomočnice, sobarico in osebnega kuharja.

Prestižna nepremičnina je sicer neoklasična znamenitost, saj po podatkih spletne strani hotela , ohranja značilnosti iz 16. stoletja. Poleg sodobnih dodatkov jo namreč krasijo freske in ročno izdelani muranski lestenci ter številne stenske slike. Hiša naj bi nekoč pripadala vojvodom Serbellonijem, v njej pa so ohranili veliko dediščine in umetniških del, vključno s posteljo, v kateri sta spala Napoleon in Joséphine Bonaparte, ko sta obiskala Palazzo Serbelloni v Milanu.

34-letnika si lahko privoščita tudi romantične sprehode po urejenih vrtovih in večerje ob svečah. Po poročanju tujih medijev sta to tudi izkoristila, saj so ju fotografi ujeli med večerjo, na kateri sta se zaljubljeno gledala, srkala vino in uživala v pogledu na znamenito jezero. Po večerji sta se odpravila še na kratek sprehod, med katerim sta si izmenjala tudi nekaj poljubov. Kljub dežju sta en dan počitnic izkoristila tudi na izlet z ladjico po jezeru.