Taylor Swift izrazila podporo prijateljicama Zoë Kravitz in Sabrini Carpenter

Kljub temu da počiva po napornem evropskem delu svoje uspešne turneje, si je Taylor Swift vzela nekaj minut in na svojem profilu podprla prijateljici Zoë Kravitz in Sabrino Carpenter . Prva je pred dnevi predstavila svoj prvi film z naslovom Mežikni dvakrat , druga pa izdala album z naslovom Short n' Sweet .

"Ta film je neverjeten," je glasbena zvezdnica zapisala v zgodbo na Instagramu in zgodbo označila za vznemirljivo, polno zapletov ter zabavno na temačen način. "Zoë je ustvarila koncept, zgodbo napisala, bila obsedena z vsako podrobnostjo in režirala z jasno in drzno vizijo. Navdušena sem nad njenim dosežkom in komaj čakam, da si bodo vsi ogledali ta film in spoznali to briljantno režiserko."

Glasbenica je svoje sledilce opozorila, da gre za film, ki vsebuje nasilne prizore in zato ni primeren za mlajše gledalce. V filmu v glavni vlogi milijarderja igra Channing Tatum, ki na zasebni otok povabi dekle. Kmalu se izkaže, da na otoku ni vse v najlepšem redu.

V naslednji zgodbi je Taylor podprla še glasbeno kolegico Sabrino Carpenter, ki je izdala album z naslovom Short n' Sweet. Ne le, da je majhna in prisrčna, Taylor je za Sabrino dejala, da je ustvarila nadpovprečno dober album.