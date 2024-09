Taylor Swift javno podprla 'borko' Kamalo Harris za predsednico ZDA

"Glasovala bom za Kamalo Harris, ker se bori za pravice in zadeve, za katere verjamem, da potrebujejo borca, ki jih bo zagovarjal," je na družbenem omrežju zapisala Taylor Swift . Ob tem je dodala, da je Harris mirna in nadarjena voditeljica in da verjame, da lahko v ZDA dosežejo veliko več, če jih bo vodil mir in ne kaos.

S tem je priljubljena pevka, ki je pred predsedniškimi volitvami leta 2020 javno podprla demokrata Joeja Bidna, prekinila molk glede trenutnega stanja v ameriški politiki. Nekateri njeni oboževalci so se sicer že pred tem začeli organizirati pod geslom Swifties for Kamala in zbirati sredstva za demokratsko kandidatko.

Kot je zapisala 34-letna zveznica, jo je k temu, da se je oglasila, spodbudilo odkritje, da je umetna inteligenca ustvarila lažne fotografije, na katerih podpira Trumpa. To je v njej vzbudilo strah glede umetne inteligence in nevarnosti širjenja dezinformacij, je pojasnila.

"To me je pripeljalo do zaključka, da moram biti kot volivka zelo pregledna glede svojih dejanskih načrtov za te volitve," je zapisala. Kot je dodala, je najpreprostejši način boja proti dezinformacijam resnica.