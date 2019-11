Taylor Swift je prva, ki bo prejela nagrado Ženska desetletja

Revija Billboard je Swiftovo opisala kot eno najbolj uveljavljenih glasbenic vseh časov v obdobju od leta 2010 do danes. 29-letnica je od leta 2010 do 2019 izdala kar pet albumov: Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014), Reputation (2017) in Lover (2019), med katerimi so čisto vsi pristali na prvem mestu Billboardove glasbene lestvice. Ob številnih glasbenih dosežkih velja izpostaviti tudi njene tri single, ki so pristali na prvem mestu lestvice Billboard Hot 100, njene tri velike svetovne turneje in dve Billboardovi nagradi za Žensko leta.