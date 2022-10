Taylor Swift je težko, ker je njeno življenje postalo neobvladljivo

"Ta pesem je vodnik po vseh stvareh, ki jih pri sebi ne maram. Vsi pri sebi nekaj ne maramo. Gre za vse te vidike stvari, ki jih ne maramo in maramo pri sebi, a se moramo z njim sprijazniti, da smo lahko ta oseba." Dodala je, da ji je pesem všeč prav zato, ker je zelo iskrena. Poleg Anti-Hero bo na albumu še 13 skladb, do sedaj pa je razkrila naslove petih drugih ( Maroon, Midnight rain, Question, Vigilante shit, Mastermind ).

32-letna pevka je avgusta na MTV podelitvi v svojem govoru naznanila, da bo 21. oktobra izdala nov album, ob tem pa dejala, da bo več podrobnosti izdala ob polnoči. Obljube se je držala in ob polnoči na Instagramu sporočila, da bo njen novi album z naslovom Midnights pripovedoval zgodbe o 13 neprespanih noči v njenem življenju. "Gre za kolekcijo pesmi, ki so bile napisane na sredini noči – potovanje skozi grozo in sladke sanje. Poti, ki jih prehodimo, in demoni, s katerimi se soočamo," je opisala svoj novi glasbeni izdelek.