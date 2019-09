Taylor Swift: Kanye je dvoličen

Swiftovo je najbolj prizadelo besedilo, ki govori: "To pra**** sem naredil slavno." Menda naj bi bila za verz 'kriva' kar sama, saj naj bi, kot trdi Kanye, nekoč izjavila, da "ne more biti jezna nanj, ker jo je naredil slavno". Pevka je svojo stran zgodbe obrazložila drugače: "Ko sva se po telefonu pogovarjala pred izdajo pesmi,mi ni nikoli omenil, da me bo v pesmi poimenoval s to besedo. Zato ne morem vplivati na svoj odziv, saj je njegovo pesem slišal ves svet. Trudila sem se, da bi mi bila pesem všeč. Hotela sem verjeti Kanyeju, da jo bom oboževala."

Po njunem sporu se je glasbenica za nekaj časa umaknila z glasbene scene in leta 2017 presenetila z vrnitvijo s pesmijo Look What You Made Me Do, ki je pomenila prelomnico v njenem ustvarjanju, za katero je kriv Kanye. "Javnost ni vedela za vse, kar se je dogajalo med nama. Neprijetni dogodki so se kopičili in vse je privedlo do takšnega končnega rezultata. Bila je nekakšna verižna reakcija vseh dogodkov, niso bili krivi samo pesmi in telefonski klic."

"Že na začetku moje kariere sva se poznala in že takrat sva bila na bojni nogi. Vedno sem si želela samo, da bi me spoštoval. Zato sem bila tako vesela, ko je končno pohvalil moje delo in sva postala dobra prijatelja." Leta 2015 pa je Kanye na vsak način želel, da mu nagrado Video Vanguard na podelitvi MTV nagrad izroči ravno ona. "Naštel je vse razloge, zakaj si tako močno želi, da to naredim jaz. Zato sem pripravila govor in mu resnično želela izročiti nagrado. Ko smo že bili na odru, je med mojim govorom zakričal: 'MTV je poklical Taylor, da mi izroči to nagrado zaradi gledanosti'."