Taylor Swift kot prvi ženski nagrada brit za globalno ikono

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

So morali otroci v šoli napisati spis z naslovom: Samo ena je mama.

Pa začne Janezek pisati: Nekega dne je k mami prišla prijateljica. Mama me je poslala v hladilnik po dve pločevinki piva. Ko sem odprl hladilnik, je bila notri le ena pločevinka in sem zakričal: ''Samo ena je, mama!''