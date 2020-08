Taylor Swift: Like v pesmih sem poimenovala po otrocih svojih prijateljev

Priljubljena pevka se z novim albumom 'Folklore' znova vrača k svojim koreninam - country glasbi. S pesmijo 'Betty' se je po šestih letih zavihtela na glasbene lestvice tega priljubljenega žanra. Ob tej priložnosti je spregovorila o pomenu pesmi, besedilu in imenih, ki se v njej pojavljajo. Tako je potrdila, da je prav Betty ime tretjega otroka Blake Lively in Ryana Reynoldsa ter dodala, da ji imena otrok prijateljev pogosto predstavljajo inspiracijo za ustvarjanje.

Taylor Swift, ki z novim albumomFolkloredosega vrhove glasbenih lestvic, se je z glasbenim izdelkom po šestih letih znova uvrstila tudi na lestvice country glasbe. Pred kratkim je namreč predstavila novo pesem z naslovom Betty ter ob tem spregovorila tudi o pomenu skladbe. Ker so oboževalci že nekaj časa ugibali, kdo je oseba, ki se skriva za tem ženskim imenom, je Taylor povedala tudi nekaj na to temo. Oboževalci albuma so bili dokaj hitro po izidu namreč prepričani, da je Betty ime najmlajšemu otroku zakoncev Blake LivelyinRyana Reynoldsa, saj par imena najmlajše deklice do tega trenutka še ni razkril.

icon-expand Taylor Swift je že posnela videospot za pesem 'Cardigan', na 'Betty' bo treba še malo počakati. FOTO: Profimedia

''James je izgubil ljubezen svojega življenja in ne razume, kako jo lahko pridobi nazaj. Mislim, da imamo v življenju vsi podobne situacije, v katerih se naučimo z vsem srcem izreči opravičilo, tudi če je prvič,'' je Swiftova razložila pomen pesmi, v kateri se pojavlja tudi ime James, vendar v moški različici. To je hkrati tudi ime 5-letnice, ki je najstarejša hči Reynoldsa in Livelyeve.

''V tej zgodbi sem vse like poimenovala po otrocih mojih prijateljev. Upam, da vam je to všeč,''je razkrila priljubljena pevka in tako potrdila vse teorije oboževalcev. Dodala je še, da imena otrok pogosto uporablja kot inspiracijo za svoje glasbene izdelke. V eno pesem je namreč vključila tudi ime Inez. Triletnica je drugi otrok prej omenjenega igralskega para.