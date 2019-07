Taylor Swift: Moja glasbena zapuščina je v rokah nekoga, ki me je želel uničiti

"Leta in leta sem spraševala ter moledovala, da bi si lastila svoje delo. Rekli so mi, naj se vrnem in si zaslužim albume s tem, da jim bi posnela nov materiala. Odkorakala sem, ker sem vedela, da se bo založba prodajala. S tem bi se prodalo tudi mene in mojo prihodnost. Bila je boleča odločitev. To so bile pesmi, ki sem jih napisala na tleh svoje spalnice ter videospoti, o katerih sem sanjala in plačala z zaslužkom, ki sem ga dobila z igranjem po barih, klubih, arenah in stadionih."

Seveda je bilo to zanjo velika stvar, a v ozadju je bilo malce bolj zapleteno, kajti z založbo Big Machine Records se je dogovorila, da bodo pesmi last založbe. Kljub temu, da se je leta borila, da bi dobila pravice do svojih prvih šest albumov, ji to ni uspelo. Zdaj pa je zvezdnica javila, da bo najbrž ostala brez pravic za vedno, kajti založba je prodana.

Zelo pa je pevko zbodlo tudi to, kdo je kupil založbo. To jeScooter Braun, ki je hkrati tudi menedžer Justina Bieberja. Scooter in Swiftova sta bila že kar nekaj časa v slabih odnosih, kot je dejala sama, je bil menedžer manipulativen, poleg tega jo je ustrahoval in nadlegoval. To naj bi počel tudi s pomočjo Kim Kardashian in Kanyeja Westa (Kimin objavljeni telefonski pogovor ter videospot Kanyeja, v katerem je gola Taylor): "Scooter mi je ukradel življenjsko delo, poleg tega ni bilo niti priložnosti, da bi odkupila svoje delo. V bistvu bo moja glasbena zapuščina v rokah nekoga, ki me je želel uničiti. Niti v najhujših morah si nisem predstavljala, da bo kupec ravno on."

Za konec je še dodala, da ima zdaj založbo, ki verjame vanjo in njeno delo, ter si ne lastijo njenih del, hkrati pa posvarila mlade glasbene upe: "Upam, da se bodo mladi umetniki in otroci, ki sanjajo o glasbeni karieri, naučili iz mojega primera in se primerno zaščitili. Vaše delo je vaše delo ..."

Na njeno javno pismo so se odzvale tudi številne glasbene kolegice, med njimi Rihanna, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Camila Cabello, Selena Gomez, Adele, Iggy Azalea in Gwen Stefani.