Taylor Swift na premieri filma The Eras Tour brez Travisa Kelceja

Taylor Swift je trenutno ena najbolj priljubljenih zvezdnic, po zelo uspešni koncertni turneji The Eras Tour pa se je odločila, da jo bo prenesla tudi na filmsko platno. Film se je že začel predvajati, pevka pa se je nedavno udeležila premiere filma v Los Angelesu, kjer je blestela na rdeči preprogi, obenem pa tudi presenetila. Na dogodku se ji namreč ni pridružil Travis Kelce, nogometaš, s katerim je bila 33-letnica v zadnjem času pogosto opažena skupaj. Še nista pripravljena na javno potrditev zveze?

Taylor Swift pritegne pozornost povsod, kjer se pojavi. Trenutno ena najbolj priljubljenih zvezdnic se je tako v sredo zvečer udeležila premiere filma The Eras Tour, ki je posnet po njeni nedavni koncertni turneji z enakim naslovom. Na rdeči preprogi je preprosto blestela, a številni oboževalci so bili vseeno presenečeni, pa tudi nekoliko razočarani. Pevka se je dogodka udeležila brez Travisa Kelceja.

Glasbenico in nogometaša so v zadnjem mesecu velikokrat opazili skupaj. Poleg tega, da je 33-letnica zanj navijala na dveh njegovih tekmah, kjer se je v VIP-loži družila tudi z njegovo mamo, ga je po tekmi počakala in skupaj sta zapustila prizorišče. Nedavno sta skupaj praznovala tudi njegov rojstni dan. Zakaj se ji 34-letnik na rdeči preprogi ni pridružil, ostaja vprašanje, najbolj verjetno pa je, da zvezdnika še nista pripravljena na to, da bi svojo ljubezen uradno delila z javnostjo.

Kljub temu, da je bila tokrat brez postavnega športnika, pa Taylor na dogodku ni bilo dolgčas. Ko se je v dolgi svetlo modri obleki s cvetličnim vzorcem sprehodila po rdeči preprogi, se je morala praktično na vsakem koraku ustaviti in se fotografirati z oboževalci. Zvezdnici to ni bilo težko, je pa pred premiero zahtevala, da je poskrbljeno za njeno varnost. Po poročanju TMZ-ja je bil to njen pogoj, da se bo sploh udeležila dogodka. Organizatorji so jo seveda upoštevali in svetovno znani nakupovalni center ob predvajanju filma prvič po 20 letih zaprli, obenem pa najeli več varnostnikov.