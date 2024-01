Taylor Swift naj bi zaradi golih fotografij razmišljala o tožbi

Pred dnevi so splet preplavile fotografije Taylor Swift. Nič takšnega, če le na fotografijah ne bi bila gola. Pravzaprav gre za lažne posnetke, ki so ustvarjeni s pomočjo umetne inteligence, sprva pa so se pojavili na pornografskih straneh, nato pa še na družbenih omrežjih. Slavna pevka se uradno še ni odzvala, a po poročanju tujih medijev so viri zatrdili, da že razmišlja o tožbi, v bran pa so ji stopili tudi oboževalci.

OGLAS

Gole fotografije Taylor Swift so pred dnevi zaokrožile najprej po pornografskih straneh, nato pa so dosegle celo družbena omrežja. A fotografije so lažne, ustvarjene s pomočjo umetne inteligence. Po poročanju tujih medijev se priljubljena pevka nanje še ni odzvala, a naj bi bila po zagotavljanju virov zelo besna in naj bi že razmišljala o tožbi.

Taylor Swift je postala žrtev umetne inteligence, ki je ustvarila njene gole fotografije. FOTO: AP icon-expand

"Odloča se, ali bomo sprožili pravne postopke ali ne, vendar je ena stvar jasna. Te lažne slike, ki jih ustvari umetna inteligenca, so žaljive in izkoriščevalske ter so narejene brez njenega soglasja in vednosti. Twitter račun, ki jih je objavil, ne obstaja več. Šokantno je, da je platforma družbenih medijev sploh dovolila njihovo objavo," je za Daily Mail dejal vir blizu zvezdnice.

Fotografije prikazujejo glasbenico v provokativnih pozah na eni od tekem kluba Kansas City Chiefs, za katerega igra njen fant Travis Kelce. "Treba je sprejeti zakone, da se to prepreči," je še dejal vir, 34-letnici pa so v bran stopili tudi številni oboževalci. Ustvarili so spletno gibanje #ProtectTaylorSwift, s katero želijo pevko zaščiti, mnogi pa so tovrstno širjenje fotografij označili za nagnusno in spolni napad. Prav tako so prijavili račune, ki so delili lažne posnetke.