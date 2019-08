Taylor Swift namerava na novo posneti svoje stare pesmi

Kot smo že poročali, je ameriška glasbenica Taylor Swift nedavno v ogorčenem sporočilu javila, da je ostala brez pravic do svojih pesmi na prvih albumih, ki so jo izstrelili med zvezde. Njena založba je bila namreč prodana in z njo tudi njene pesmi do leta 2017.

Pevka je tako pred kratkim za CBS dejala, da namerava na novo posneti vse svoje pesmi, ki jih je izdala do leta 2017. V intervjuju so jo vprašali, če bo še enkrat posnela svoje stare pesmi, da bi zanje tako imela pravice in odgovorila je: "Da, absolutno." Kasneje je to še enkrat potrdila, ko je v intervjuju za Good Morning America dejala, da bo s ponovnim snemanjem svojih prvih petih albumov začela naslednje leto, saj ji pogodba šele takrat to omogoča.