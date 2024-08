Taylor Swift nekoč dejala, da se najbolj boji terorističnega napada na svojem koncertu

Taylor Swift je pred petimi leti razkrila, da je njen največji strah možnost terorističnega napada na njenem koncertu, ta pa bi se skoraj uresničil na Dunaju, kjer so aretirali 19-letnika in 17-letnika, ki sta načrtovala grozljivo dejanje. Zvezdnica je leta 2019 v kolumni revije Elle zapisala, da jo je groza, da bi se na tisoče njenih oboževalcev znašlo v nevarnosti, če bi obiskali njen koncert, za njihovo varnost pa ne bi bilo pravočasno poskrbljeno.

"Bilo me je groza, ko sem se tokrat odpravljala na turnejo, saj nisem vedela, kako bomo poskrbeli za to, da bodo v sedmih mesecih, kolikor traja turneja, na varnem trije milijoni oboževalcev," je povedala pred turnejo Lover Fest , ki je bila pozneje odpovedana zaradi pandemije. "Potrebnega je bilo veliko načrtovanja, stroškov in truda, da bi bili moji oboževalci na varnem," je še zapisala.

Swift, ki je od takrat postala mega zvezda, je dodala, da se je njen strah zažrl tudi v njeno zasebno življenje, saj je začela nositi neprebojna oblačila, ki so zasnovana, da ščitijo pred streli in vbodi, dejstvo, da so informacije o tem, kjer živi in se nahaja v določenem trenutku, dosegljive javnosti, pa je še bolj ogrozilo njeno varnost. Pevka se je v minulih letih morala spopadati tudi s številnimi zasledovalci, ki so vdrli v njeno zasebnost in kalili njen mir. "Ker imaš toliko zasledovalcev, ki skušajo vdreti v tvojo hišo, se vedno skušaš pripraviti na slabe stvari," je odkrito priznala.

Kljub strahu, ki jo spremlja, pa se skuša vedno osredotočasti na pozitivne plati življenja in zaupati, da so ljudje v svojem bistvu dobri, je še dodala: "Živeti moramo pogumno, da bi se sploh čutili žive, kar pomeni, da nam ne smejo vladati naši strahovi."