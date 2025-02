Taylor Swift nova nagrada: razglašena za glasbeno umetnico leta 2024

Turneja je vzbudila zanimanje tudi za pevkine prejšnje plošče, saj se jih je več pojavilo na lestvicah vinilnih in pretočnih albumov. Njen 11. studijski album The Tortured Poets Department pa je bil na vrhu lestvic albumov, vinilnih albumov, pretočnih albumov in prodaje albumov.

Izvršna direktorica IFPI Victoria Oakley je povedala, da so zelo ponosni, da lahko že petič podelijo nagrado IFPI za svetovno glasbeno izvajalko leta Taylor Swift, ker "še naprej na novo določa meje svetovnega uspeha". "To je bilo izjemno leto za Taylor. Bilo je neverjetno, kako so se oboževalci po vsem svetu povezali z njenim vrhunskim glasbenim ustvarjanjem," je dodala.

IFPI je Swift prvič imenoval za svetovno umetnico leta 2014, nato pa še leta 2019, 2022 in 2023. To je največ, odkar so pred 12 leti uvedli to priznanje. Za njo sta se tokrat uvrstila kanadski raper Drake na drugem mestu in južnokorejska fantovska skupina Seventeen na tretjem mestu. Sledi ameriška zvezdnica Billie Eilish, na petem mestu pa so zvezdniki K-popa Stray Kids.