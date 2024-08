Taylor Swift o Dunaju: Hvaležna sem, da žalujemo za koncerti in ne življenji

Pa smo ga dočakali. Po dvotedneskem čakanju, kdaj se bo Taylor Swift končno odzvala na odpoved njenih koncertov na Dunaju, se je zvezdnica svojim oboževalcem zdaj oglasila na družbenih omrežjih. V objavi, s katero je oznanila konec evropskega dela svoje turneje The Eras, je zapisala, da so bili dogodki v avstrijski prestolnici zanjo uničujoči in da je bila njena neodzivnost do sedaj namerna. Zakaj se je odločila molčati?

Na kar so javnost, predvsem pa njeni razočarani oboževalci, čakali dva tedna, se je končno zgodilo. Taylor Swift se je z objavo na Instagramu odzvala na odpoved svojih koncertov na Dunaju, ki so jih organizatorji odpovedali iz varnostnih razlogov zaradi grožnje terorističnega napada.

"Če povzamemo, uradno smo zaključili evropski del turneje The Eras Tour. Na turnejo so prišle najbolj strastne množice ljudi, za katere sem kdaj nastopala, ustvarili smo nove dosežke v predstavi in to je bilo za nas povsem novo obdobje. Tempo je bil bolj naporen kot prej in ponosna sem na svojo ekipo, ker smo fizično zdržali. Da smo vedno znova zgradili naš ogromen oder, ga razstavili in ustvarili čarovnijo, čeprav smo imeli malo prostih dni za počivanje in potovanje. To so najbolj impresivni ljudje, kar jih poznam, in zelo srečna sem, da so moji turneji posvetili svoj čas, energijo in strokovno znanje," so besede, s katerimi je priljubljena glasbenica začela svojo objavo na družbenih omrežjih.

V objavi je delila nekaj foto utrinkov s turneje, nato pa se je končno dotaknila tudi dogodkov, ki so se zgodili v avstrijski prestolnici. "Sprehod po odru v Londonu je bil zame tobogan čustev. Odpoved naših predstav na Dunaju je bila uničujoča. Razlog za odpovedi me je navdal z novim občutkom strahu in ogromno mero krivde, ker je toliko ljudi nameravalo priti na te predstave. Bila pa sem tudi zelo hvaležna oblastem, ker smo po njihovi zaslugi žalovali za koncerti in ne za življenji. Osrečili sta me ljubezen in enotnost, ki sem ju videla pri oboževalcih, ki so se združili," je zapisala. Obenem je še dodala, da se je po tem dogodku skupaj z ekipo še bolj posvetila varnostnim ukrepom na koncertih v Londonu.

Kljub temu, da je s svojim molkom v zadnjem času močno razočarala številne svoje oboževalce, je 34-letnica odločna, da se je odločila prav. "Naj bom zelo jasna: o nečem ne bom javno govorila, če mislim, da bi s tem lahko izzvala tiste, ki bi želeli škodovati oboževalcem, ki prihajajo na moje predstave. V primerih, kot je ta, je 'tišina' pravzaprav zadržanost in čakanje, da se izrazim takrat, ko je to prav. Moja prednostna naloga je bila, da varno zaključimo našo evropsko turnejo, in z velikim olajšanjem lahko rečem, da nam je to tudi uspelo," je zapisala sebi v bran.

V nadaljevanju objave je delila še nekaj vtisov s koncertov v Londonu, se zahvalila prijatelju Edu Sheeranu, da je bil gost na njenem koncertu in vsem svojim oboževalcem. "Energija na tem stadionu je bila kot najbolj velikanski medvedji objem 92.000 ljudi vsako noč in pripeljala me je nazaj v kraj brezskrbne umirjenosti. Oboževalce, ki ste bili na mojih koncertih to poletje, bom za vedno imela v svojih spominih. Bili ste sanje, za katere bi nastopala, plesala in delila te čarobne trenutke," je še dejala in v zaključku zapisala, da se zdaj odpravlja na zaslužen dopust, nato pa oktobra nadaljuje s svojo turnejo.