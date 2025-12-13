Taylor Swift o Dunaju: Izognili smo se masakru

Taylor Swift je v novi dokumentarni seriji The End of an Era spregovorila o treh koncertih, ki so bili zaradi teroristične grožnje odpovedani na sosednjem Dunaju. S tresočim glasom je v intervjuju, posnetim tik pred serijo koncertov v Londonu, ki so se odvili le nekaj dni po odpovedanih nastopih, dejala: "Čudno se počutim pred zadnjimi petimi koncerti v Evropi. Nastopala sem že 128-krat, a tokrat se prvič počutim, kot da hodim po tankem ledu. Turneji se je zgodila serija nasilnih in strašljivih stvari. Izognili smo se masakru. Raztresena sem."

"Nastopam že 20 let. Z vidika duševnega zdravja je biti prestrašen za svoje oboževalce povsem nov izziv," je še dejala v prvi epizodi dokumentarne serije, v kateri je odkrila zastor najdobičkonosnejše turneje v zgodovini.

Zvezdnica se je po odpovedi koncertov za kar dva tedna zavila v molk in o vsem skupaj spregovorila šele, ko je zaključila z evropskim delom turneje. Takrat je na Instagram med drugim zapisala: "Odpoved naših koncertov na Dunaju je bila uničujoča. Razlog za odpovedi me je navdal z novim občutkom strahu in ogromno mero krivde, ker je toliko ljudi nameravalo priti na te šove. Bila pa sem tudi zelo hvaležna oblastem, ker smo po njihovi zaslugi žalovali za koncerti in ne za življenji." Kritike na račun dolgega molka pa je nagovorila z besedami: "Naj bom zelo jasna - o nečem ne bom javno govorila, če mislim, da bi s tem lahko izzvala tiste, ki bi želeli škodovati oboževalcem, ki prihajajo na moje predstave. V primerih, kot je ta, je 'tišina' pravzaprav zadržanost in čakanje, da se izrazim takrat, ko je to prav."