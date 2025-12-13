Svetli način
Taylor Swift o Dunaju: Izognili smo se masakru

Dunaj, 13. 12. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Med osmim in desetim avgustom lani bi se na Dunaju morali odviti trije razprodani koncerti glasbene zvezdnice Taylor Swift, za katere je vstopnico kupil tudi marsikateri slovenski oboževalec. Tridnevno rajanje je bilo zaradi teroristične grožnje odpovedano. V novi dokumentarni seriji o najdobičkonosnejši turneji v zgodovini je Taylor Swift iskreno spregovorila o čustvenem vrtiljaku, ki ga je povzročila drama pri naših severnih sosedih.

Taylor Swift je v novi dokumentarni seriji The End of an Era spregovorila o treh koncertih, ki so bili zaradi teroristične grožnje odpovedani na sosednjem Dunaju. S tresočim glasom je v intervjuju, posnetim tik pred serijo koncertov v Londonu, ki so se odvili le nekaj dni po odpovedanih nastopih, dejala: "Čudno se počutim pred zadnjimi petimi koncerti v Evropi. Nastopala sem že 128-krat, a tokrat se prvič počutim, kot da hodim po tankem ledu. Turneji se je zgodila serija nasilnih in strašljivih stvari. Izognili smo se masakru. Raztresena sem."

Taylor Swift o Dunaju: Izognili smo se masakru FOTO: Profimedia

"Nastopam že 20 let. Z vidika duševnega zdravja je biti prestrašen za svoje oboževalce povsem nov izziv," je še dejala v prvi epizodi dokumentarne serije, v kateri je odkrila zastor najdobičkonosnejše turneje v zgodovini.

Zvezdnica se je po odpovedi koncertov za kar dva tedna zavila v molk in o vsem skupaj spregovorila šele, ko je zaključila z evropskim delom turneje. Takrat je na Instagram med drugim zapisala: "Odpoved naših koncertov na Dunaju je bila uničujoča. Razlog za odpovedi me je navdal z novim občutkom strahu in ogromno mero krivde, ker je toliko ljudi nameravalo priti na te šove. Bila pa sem tudi zelo hvaležna oblastem, ker smo po njihovi zaslugi žalovali za koncerti in ne za življenji." Kritike na račun dolgega molka pa je nagovorila z besedami: "Naj bom zelo jasna - o nečem ne bom javno govorila, če mislim, da bi s tem lahko izzvala tiste, ki bi želeli škodovati oboževalcem, ki prihajajo na moje predstave. V primerih, kot je ta, je 'tišina' pravzaprav zadržanost in čakanje, da se izrazim takrat, ko je to prav."

Spomnimo, trije razprodani koncerti so bili lani odpovedani, potem ko so avstrijske oblasti od ameriške Cie prejele opozorilo, da se osebe, povezane z Islamsko državo, pripravljajo na izvedbo terorističnega napada. Na podlagi obveščevalnih podatkov, ki so jih zbrali, naj bi osumljenci nameravali ubiti več deset tisoč oboževalcev Swiftove.

Sodišče v Berlinu je avgusta letos obsodilo najstnika iz Sirije zaradi sodelovanja v pripravah na izvedbo terorističnega napada na koncertih zvezdnice na Dunaju. Sodniki so mu izrekli 18-mesečno pogojno kazen. Mohamad A., ki je bil v času storitve kaznivega dejanja star 14 let, je med sojenjem v celoti priznal krivdo.

Taylor Swift dunaj teroristični napad koncert odpoved
