Taylor Swift o Harveyju Weinsteinu: Nikoli ne bi jamčila zanj

Zvezdnica Taylor Swift je v nedavnem intervjuju za The Guardian komentirala svoj odnos s filmskim producentom Harveyjem Weinsteinom , ki se sooča z več tožbami zaradi domnevnih posilstev in spolnega nadlegovanja. Slednji je že bil v stiku s pevko, saj je zaslužen za filma One Chance in Varuh spominov. V prvem je bila predvajana Taylorina pesem, v drugem pa je igrala stransko vlogo.

Vprašali so jo, če se je kdaj sama družila z Weinsteinom in odgovorila je, da nikoli ter povedala, da je imela z njim minimalne stike in še to večkrat le posredne. "Poklical je moje menedžerje in vprašal, če imam zanj kakšno pesem in imela sem jo," je pojasnila ter dodala še, da je ob njem vedno imela čuden občutek in da ne bi nikoli jamčila zanj.

Njegovo obnašanje je označila za izražanje moči in poudarila tudi to, da nikoli nista bila v situaciji, kjer bi mu bila podrejena. "Izbral je osebe, za katere je menil, da so ranljive, zato sem mnenja, da je njegovo ravnanje povezano z dokazovanjem moči," je povedala.

Producent je ni nikoli nadlegoval ali česarkoli namigoval, vendar je priznala, da kljub temu verjame ženskam in moškim, ki so upali spregovoriti in se izpostaviti.